元宇宙與低軌衛星IN 這檔隱藏版撈過界

元宇宙、低軌衛星又噴了！8檔接棒漲 其中1檔隱藏版撈過界

台股周一（11/28）反映民進黨九合一慘敗而大跌，歷經周二、周三連2彈，加權指數站穩5日線之上，11月的月k線拉出長紅棒，單月強漲1929.8點，締造台股史上最強11月及單月史上第2大漲點紀錄，緊接是12月集團、投信年底作帳的紅包行情，預期台股12月不但可站上萬五，進一步挺進15,600點。

凱基投顧指出，11月以來，整體融資張數僅增加近14萬張，餘額小增約0.13億元至1,653億元，仍處於今年低檔；融券增加約1.67萬張，餘額63.9萬張，則維持在高檔水準，研判有機會持續上演軋空、軋空手戲碼。

永誠國際投顧分析師涂敏峰表示，元宇宙、低軌衛星族群可望接棒領漲，其中看好隱藏版概念股PCB大廠燿華（2367）；市場傳言宏達電將出售VR事業，激勵威盛集團連日表現強勢，立衛（5344）、建達（6118）今（1）日亮燈漲停，元宇宙指標股宏達電（2498）繼延續漲勢，上漲0.35％、威盛（2388）漲0.54％、全達（8068）漲0.78％。

據MIC提供之衛星產業資料指出，2022年預估量為2,825顆，2025年至2027年合計量達7,518顆，相當於每年發射數量2,022顆低軌道衛星汰換需求；2022年起，低軌衛星將進入3～5年成長爆發期，法人看好相關概念股昇達科（3491）、啟碁（6285）等都將受惠。

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（旺得富理財網 黃順德）