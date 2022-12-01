台積電500沒守住 位速飆漲停 29檔開趴

台股今天1日收盤報15,012.80點，漲133.25點，漲幅0.9％，成交量放大至2,915.77億元。指標股台積電昨ADR強漲4.6％，今盤中一度大漲18元，攻上508元創近3個月新高，帶動大盤直接越過萬五大關，不過股價開高走低，500元得而復失。

口罩禁令今天開始鬆綁，觀光類股持續攻高，燦星旅直攻漲停價34.55元，旅行社龍頭雄獅股價重返百元大關，終場收高3.3％，而晶華盤中雖一度攻上漲停價260元，不過在連續賣單調節下，大漲7％作收。

元宇宙題材發燒，激勵位速股價再飆上漲停，而宏達電傳出將出售VR事業，盤中一度拉升至60.8元，尾盤漲幅收斂，小漲0.35％作收，同集團的威盛也收漲0.54％。另外光罩受惠客戶需求湧入，今放量大漲逾6％，股價1個半月以來已飆漲達9成。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計矽力*-KY、中環、華星光、位速共29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以觀光及零組件類股波動最大，分別上漲2.56％及1.82％，電纜類股表現疲軟，下跌1.1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停為矽力*-KY（6415）、晶睿（3454）、大眾控（3701）、三晃（1721）、盛達（3027）、奇偶（3356）、中環（2323）、大銀微系統（4576）、晶碩（6491）、力智（6719）、志信（2611）。

今日上市有10檔股票2.43％以上跌幅，依序為泰山（1218）、上海商銀（5876）、世芯-KY（3661）、可成（2474）、堤維西（1522）、統懋（2434）、中華（2204）、銘旺科（2429）、雙鍵（4764）、利華（1423），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、宏達電（2498）、欣興（3037）、臺企銀（2834）、聯電（2303）、華航（2610）、鴻海（2317）、長榮航（2618）、陽明（2609）、裕隆（2201）。

上櫃有19檔9.59％以上漲幅，前18名都觸及漲停，收盤漲幅前十名為泰偉（3064）、杭特（3297）、陸海（5603）、九齊（6494）、華星光（4979）、宏觀（6568）、昇銳（3128）、位速（3508）、百德（4563）、建達（6118）。

今日上櫃有10檔股票有2.7％以上跌幅，依序為天揚（5345）、欣厚-KY（4924）、聯上（4113）、金麗科（3228）、迎輝（3523）、至寶電（3226）、牧東（4950）、志旭（8067）、益鈞環科*-新（6912）、沈氏（8921），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、鈺創（5351）、智擎（4162）、台半（5425）、金居（8358）、精剛（1584）、元太（8069）、台康生技（6589）、昇銳（3128）、旺矽（6223）。

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