12/1上市、櫃企業營運快報

今（12/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.連接器廠宏致(3605)接單報佳音，車用產品拿下歐洲車用Teir 1廠ADAS等相關產品訂單，預計明年第2季及第3季開始出貨，推升明年車用產品年成長30%，電子標籤亦拿下約8億元大訂單，宏致董事長袁万丁表示，但隨著新客戶新產品於明年第2季開始放量，樂觀看待明年營收及獲利都會比今年好。

2.全福（6885）公告，6億元現增資金全數到位，將加速啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。據了解，此次募資，由林群主導的安富基金則以入股12.9％成為最大股東。

3.第一金(2892)法說會釋出穩定配息觀點，明年配發率維持在6成左右，預估將配發現金股利1元，現金股利殖利率約為3.8％。

第一金控認為明年景氣將穩定增長，尤其是過去表現相對較低迷之產業如內需產業可擺脫疫情陰霾，第一金將會聚焦核心業務持續維持成長。研究處預估明年上半年仍在升息環境，有望使利差持續擴大，帶動銀行本業獲利及投資利息收入。

4.台船(2208)指出，為推展商船製造與維修、國艦國造(海軍艦艇與公務船製造與維修)、離岸風電海事工程等三大業務，今年下半年招考93名新進人員，分別為工管類48名、技術類45名，報名日期從即日起至12月08日14：00止。

5.為了方便乘客購票，台鐵今天起開放民眾可在全台191個車站、436個電腦售票窗口，以歐付寶行動支付APP購買台鐵車票，之後不必擔心忘了帶錢包或是現金帶不夠。

上線期間使用歐付寶行動支付APP綁訂兆豐歐付寶悠遊聯名卡購票，最高享5％回饋，每月最高回饋950點紅利，等於每月有950元現金入袋。

6.少子化持續形成國內勞動力缺口，國發會推估2030年台灣至少將有40萬的人才缺口，邁達特(6112)針對人資數位轉型需求，今年12月將企業流程管理開發公司MetaGuru逐鹿數位納入經營版圖。逐鹿數位已在HCM、BPM系統市場實戰23年，成為邁達特人資數位轉型方案的重要拼圖。

7.由外貿協會與機械公會主辦的台北國際工具機展（TIMTOS）」將於2023年3月6日至11日展開，展出地點橫跨南港展覽1、2館及台北世貿1館，至今已有超過1,000家廠商報名參展並使用近6,100個攤位，規模超越2022年，更是台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展。

8.晟德(4123)召開臨時董事會並發布重訊公告，為落實「2025年孵育7~8家生技獨角獸（指市值達10億美元或300億新台幣的公司）」的集團策略願景，並前進世界尋找及併購「墜落天使（Fallen Angel）」，希望借重董事長林榮錦豐富的生醫產業重整暨併購經驗，以實踐集團全球策略布局，董事會一致通過，林榮錦將暫辭董事長大位，由現任財務長王素琦接任。

9.隨防疫政策鬆綁，國內醫療量能逐步恢復正常，產險業防疫險住院日額理賠回歸保單條款，有5家產險公司陸續公告，即日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療，才可請領住院日額給付。

10.鴻海富士康鄭州廠爆發勞工抗爭如今衝突平息，為拚趕iPhone 14 Pro系列生產進度，根據鄭州廠微信公眾號訊息內容，除了加碼12月份津貼、明年1月新年大禮包外，也開放內部員工推薦招募，邀請員工親友入職。