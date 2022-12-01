12/1盤中熱門焦點股

今（12/1）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）轉機味濃厚 宏觀開高攻頂

射頻IC廠宏觀（6568）今開高之後不回頭，迄在開盤後五分鐘內即強攻漲停板，報160元，表現耀眼。

宏觀10月合併營收1.32億元，繳出單月歷史新高，且相較9月明顯成長超過4成。宏觀第三季營運雖受客戶庫存調整影響，不過第四季有望在資料中心光纖通訊新產品出貨，及客戶拉貨小幅回升帶動下，營運有機會同步觸底回溫，低軌道衛星布局將在2023年逐步進入收成期。

法人指出，宏觀在歷經客戶第三季大幅庫存調整後，客戶已開始小幅回補庫存，加上光纖通訊、物聯網等相關布局開始展開，第四季營運有機會從谷底爬出。

據了解，電視市場庫存調整約一年，宏觀部分產品出貨雖受影響，不過由於具搭配8K電視客戶的射頻IC產品線，因此出貨動能相對有撐，加上衛星電視在晶圓代工產能供給逐步趨緩後，市場需求也開始回溫，成後續出貨成長主要動能。

此外，宏觀在資料中心市場也已卡位成功，主要鎖定伺服器連接線材的光纖傳輸晶片，並具備25G、100G等產品線，開始搶食歐美網通大廠的訂單，且現在與資料中心客戶的新開案正進行中，預期2023、2024年有機會再度拿下新訂單，使宏觀相關訂單穩健看增。

法人表示，雖然電視市場需求不振，但宏觀持續提升市占率，第二季開始打入日本市場，在北美市場的滲透率亦有所提升，2022年電視產品線營運成績仍可望優於2021年。

至於寬頻射頻產品線，衛星相關營收受到疫情反覆及主晶片供給吃緊影響，整體接收市場需求放緩，但第四季已見回溫，宏觀已投入開發低軌道衛星相位陣列天線中的波束成型晶片，預計2023年上半年開始送樣。

整體來看，法人預期，宏觀2022年合併營收仍有機會挑戰優於2021年，並且再度寫下歷史新高，雖然獲利表現因第三季營運受庫存調整衝擊，但獲利水準仍有望保持高檔，2023年有機會力拚重返成長軌道。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（2）ABF喊燒 南電、欣興短多氣盛

PCB之ABF載板南電（8046）今開高之後欲小不易，早盤一度觸及漲停板，激勵同族群欣興（3037）同樣開高走高，迄上午9：38的市價，該兩股分別暫報295.5元、167元，分別大漲9.65%、7.4%，表現不錯。

ABF指標股歷經股價大跌，近期總算展開反彈後，族群投資氣氛與內外資法人觀點同步好轉，中信投顧最新升評南電至「買進」，看好ABF載板需求強勁，推測合理股價316元；摩根大通則重申力挺欣興，直指ABF產能利用率持續滿載，股價上看300元。

摩根大通證券表示，近幾周來陸續收到一些客戶詢問欣興第四季產能利用率狀況，面對市場關於產能利用率下滑的傳聞，摩根大通所做調查顯示，ABF第四季產能利用率維持滿載，所謂產能利用率下降應該是發生在PCB、BT等產品上，這也符合季節性狀況；其次，明年第一季大多數的ABF訂單都已經確認。

儘管總體經濟逆風仍存，然摩根大通強調，這可能對非ABF產品影響會較為劇烈，ABF供需相對其他電子零組件會更有彈性。

南電方面，第四季BT載板急單出現，是否代表消費性電子庫存周期結束，仍待商榷，然BT載板本季產能利用率確實不如先前預期悲觀。但要注意，現階段智慧機拉貨動能仍弱，預期BT載板產能利用率明年下半年開始才會明顯回升。

ABF載板受惠美系主要客戶在桌機與伺服器都推出新款晶片，預期明年滲透率將逐季成長，帶動ABF載板需求維持強勁。南電新廠產能已在本季陸續量產，隨產能爬坡，明年ABF產能將較今年增加22％～25％。

南電持續深耕網通領域，目前占比將近5成，且明年在伺服器、交換器、5G基地台等皆有新品推出，加上客戶組成多元，80％營收來自於超過50個客戶，加上長約比重不高，有助於訂單靈活調整。法人指出，目前南電本益比約在8倍左右，而近三年本益比區間為6倍～22倍，以未來二年預估每股稅後純益（EPS）來看，目前評價偏低。

（3）盤中熱門焦點股：

1..台積電(2330)：昨外資擴大買超8270張，加上美國總統拜登12月6日將出席亞利桑那州新廠上機典禮，昨夜ADR強漲4.6%，今股價開盤大漲18元、為508元，飛過5日線，帶動大盤續漲逾250點。

2.南電(8046)：ABF市場前景樂觀，外資周三轉買超652張，搭配大盤勁揚，今早放量觸及漲停。

3.力智(6719)：股價補漲，低檔買盤強拉股價攻漲停。

4.高僑(6234)：開發第二代飛梭車，明年接單看旺，連拉2根漲停，站上逾半年高價。

5.中環(2323)：外資連5買，噴量強攻頂，成交量放大至逾1.6萬張。

6.盛達(3027)：儲能市場邁大步，明年營運看俏，獲外資連3買，晨盤急拉大漲8%，改寫逾1年半高價。

7.華邦電(2344)：短線跌多盤久，今日隨大盤強彈逾3.5%，一舉收復5日線、月線。

8.第一銅(2009)：LME期銅觸及近兩周高點，盤初不理外資昨轉賣超912張，股價仍漲逾2.5%。

9.聯嘉(6288)：接單大好，預計2024營運將進入爆發期，盤初股價強漲逾5.5%，寫近2.5月高價。

10.東陽(1319)：北美二手車AM市場拉貨力道維持高檔，業績成長動能可望維持到明年首季，昨獲投信買超1162張，盤初股價漲約3.5%，衝過季線。

11.富邦媒(8454)：雙12等年終節慶加持業績，投信持續買超未，激勵盤初股價續漲逾6%，站穩600關之上。

12.健策(3653)：第四季營運維持高檔，外資歸隊助攻，今早上跳突破整理區間，突破400大關。

13.貿聯-KY(3665)：工業與車用續強，明年營運仍看俏，外資由賣轉買，多方站穩月線攻漲逾2%。

14.鴻海(2317)：鄭州宣布解除為期5天封控，開盤走高攻過102元反壓區。

15.帆宣(6196)：台積美國廠工程案陸續認列營收，業績有底氣，沿5日線上方走強。

16.鮮活果汁-KY(1256)：戶外口罩令解除，餐飲迎向正面發展，大漲4%突破250元，創近4個月高價。

17.台玻(1802)：看好市場需求、價格轉強，外資連20買，整理結束，向上突破5日線再攻。

18.南亞(1303)：下午將參加群益金鼎證券舉辦投資論壇，股價先漲逾1%。

19.長榮(2603)：外資連二日買超，股價再創167元波段新高。

20.四維航(5608)：散裝運價回穩，另轉投資綠舞觀光飯店，雙題材加持股價強升3%。

21.晶華(2707)：台灣進一步解封，加上12月10日全面取消入境人數上限。股價觸漲停260元再創波段高。

22.宏觀(6568)：營運觸底回溫，明年重返成長軌道，股價強勢漲停160元。

23.日月光投控(3711)：第四季營運持續正向，外資買超續挺，股價叩關百元。

24.瑞昱(2379)：野村證券研判營運稍晚落底，將投資評等降至「中立」，股價隨台股上攻重回5日線之上。

25.國光生(4142)：眼藥報捷，里程碑金將入袋，聞訊跳漲3%，衝波段高。

26.宏達電(2498)：攜手羅浮宮，推出VR體驗，元宇宙概念漲聲響，延續昨日攻頂態勢，晨盤一度續揚4%，觸及60元逾2個月高峰。

27.晶睿(3454)：大啖轉單商機，明年展望樂觀，帶量衝高近4%，挺進逾8年半高點。

28.華星光(4979)：12月6日法說，轉機題材受關注，買盤力挺大漲逾5%，觸50.1元逾6年高價。

29.第一金(2892)：明年現金股利配發率約6成，外資連5日買超，早盤帶量小漲。

30.中興電(1513)：綠能、充電樁等長線題材發酵，早盤漲逾3.5%、重返60元。

31.華新(1605)：投資CAS完成交割，併入12月營收，今早震盪走高、漲逾2%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）迎急單+價格爆漲 光罩臉色紅潤

台灣光罩（2338）今甫開市跳高大漲，欲小不易，迄上午9：47的市價暫報94.5 ，大漲8.75%，表現不錯。

台灣光罩不受半導體產業景氣低迷影響，業界傳出，在客戶新開案持續湧入效應下，供給出現短缺的壓力，光罩目前急單價格漲幅高達五成以上。法人預期，台灣光罩第四季營運將有機會高於第三季，單季合併營收有機會再度創高。

半導體市況持續低迷，加上各大系統廠庫存水位至今仍未降至合理水位情況下，IC設計廠及國際IDM大廠未確保未來市場復甦後，營運仍具備成長動能，已經將目光瞄準明年及後年的新產品開發，且目前開案量十分積極。

業界傳出，由於IC設計廠及國際IDM大廠在新產品開案量相當強勁帶動下，台灣光罩開始接獲客戶急單，且開案數量眾多，供給呈現短缺狀況，急單報價呈現上漲50％～100％的強勁漲幅，有機會同步帶動一般訂單的產品報價。

台灣光罩10月合併營收達6.77億元、年成長21.3％，累計今年前十月合併營收為64.47億元，改寫歷史同期新高，相較去年同期明顯成長30.6％。法人指出，台灣光罩第四季在訂單動能滿載及急單漲價效益帶動下，單季合併營收有機會再度創高，且全年合併營收將有望締下新猷。

不僅如此，台灣光罩目前已經成功跨入40奈米製程的光罩市場，加上先前針對成熟製程採購的光罩設備在第四季已經陸續到位，預期明年將開始投入接單行列，使台灣光罩明年業績表現備受市場期待。

事實上，台灣光罩近年來積極搶進12吋晶圓光罩市場，且今年成功向前推進到65奈米及55奈米製程的光罩市場，占營收比重上看一成左右，整體12吋晶圓的營收比重已經接近兩成左右，隨著技術不斷提升，台灣光罩未來更將推進到28奈米製程光罩市場，營運動能可望持續看增。

展望明年營運表現，法人認為，台灣光罩將有機會持續受惠於光罩價格持續上漲超過一成帶動下，加上40奈米製程的新光罩產品、新產能到位帶動下，業績將有機會更上一層樓。(工商時報 蘇嘉維、數位編輯)

（5）和大明年營收拚增1成 外資喊上115元

在電動車客戶持續放量，和大(1536)前3季每股盈餘1.93元，已經超越去年全年。亞系券商今天出具報告指出，和大今年營收有望達到75億元營收規模目標，明年預計成長8~10％，維持「買進」評等，目標價115元。

和大前10月營收61.1億元，法人估計今年可望達到75億元的目標，展望2023年，年營收預計成長8~10％，主要因為有Borg Warner、Tesla、BRP、Eaton、Mazda及e-bikes等新項目陸續投入，2024年公司也將持續擴增新客戶，預料和大的市占率將持續增。

2020-21年受到原材料價格、運價高漲，以及員工薪資的增加，和大毛利率2020年降到22.51％，2021年後逐步調整產品售價，毛利率恢復到25.15％，而明年整體環境相過去兩年更為有利，預期2023年毛利率有望較2022年提升。（時報資訊 莊丙農）

（6）揮別ABF載板緊繃 世芯-KY吐悶氣

世芯-KY(3661)隨著ABF載板供貨緊張舒緩，11月、12月營收趨勢預計將明顯向上，第四季營收季增可期，展望2023年，來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，主要客戶之量產訂單能見度已達2023年，世芯-KY今(1)日股價強勢開高，漲幅逾2%，現階段站穩所有均線，有利股價短線偏多發展。

世芯-KY因北美客戶的AI晶片測試專案進行調整，量產時程從10月遞延到11月，故11月、12月營收趨勢向上則較明顯，整體第四季營收季成長可期。

世芯-KY上半年營收增幅低於預期，主要是因供應鏈問題所致，ABF載板短缺問題甚至一路影響到第三季，但自第四季開始載板供給不再是問題， ABF載板供應商自第四季到2023年將充分支持產能，且在先進封裝產能上，獲得台積電(2330)大力支持，2023年取得的CoWoS產能不像2022年吃緊。

展望2023年，世芯-KY營收有機會顯著成長，儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，北美人工智能相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2023年。

如北美資料中心客戶2023年的需求預估是2022年的2~3倍，且ABF載板供給將不再造成影響，台積電CoWoS及ABF載板之產能供應將成為2023年成長關鍵因素，整體而言，世芯-KY在2023年營收、獲利可望相較2022年明顯成長。（時報資訊 王逸芯）

（7）台積電開盤跳空飛越500元關卡 創3個月新高

美股勁揚，台積電股價今天同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡之上，創3個月來新高。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾示意12月可能放緩升息步調，美股全面大漲。道瓊指數上揚737.24點，漲幅2.18%；那斯達克指數勁揚484.22點，漲幅4.41%；費城半導體指數大漲5.85%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.65美元，漲幅達4.6%，攀高至82.98美元。台積電今天股價同步走高，開盤即跳空飛越500元關卡，達506元，為9月1日以來首度重登500元關卡之上。

隨著股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威買進台積電ADR，老虎全球管理公司也進場投資台積電，減緩市場對地緣政治的疑慮，扭轉台積電股價頹勢，展開強勁反彈。台積電11月股價勁揚100元，市值回升2.59兆元，至12.7兆元。（中央社）

延伸閱讀

喜迎急單 這2檔營運加分

搭元宇宙特快車 2檔IC吸睛

15檔三資作帳股起漲 11月狂買這檔34萬張

黑五庫存去化 群創2023拉貨有小確幸

電源管理IC迎大單 2檔受惠