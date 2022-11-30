臺企銀重返MSCI爆量 法人樂看股價續揚

臺灣企銀因重返MSCI台灣指數成分股，11月30日最後一盤成交量爆出大量，達351,935張。整體來看，臺企銀11月30日成交量擴大至419,737張，較11月29日的36,284張大增，更登上當日上市櫃股票成交量冠軍，成交金額達54.76億元。

股價來看，臺企銀11月30日成交價為13.1元，上揚0.45元，漲幅3.56％。其中，外資11月30日買進392,477張、賣出341,875張，整體買超50,602張。

臺企銀獲利亮眼，帶動股價上揚，是重返MSCI的台灣指數成分股最大原因。臺企銀今年截至第三季稅前淨利為84.90億元，較去年同期44.26億元，成長幅度高達91.82％，在升息循環挹注及積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，預計全年獲利成長可期。

股利政策上，臺企銀表示，雖受股債波動影響，但由於今年來的獲利表現顯著成長，因此影響股利發放情形不大，後續將在明年初綜合各項因素決定，並將持續盈餘轉增資以強化體質。

臺企銀在去年8月31日被MSCI從標準型指數刪除，轉進小型指數，去年8月底調整，也讓臺企銀的外資持股一口氣降至13％，這次重返將有機會持續帶動臺企銀受惠資金流入。法人預估，臺企銀股價還有表現空間。

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