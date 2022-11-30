外資減碼航空股 本月敲進35萬張聯電最猛

華爾街靜待聯準會主席鮑爾發表談話前夕，美股周二盤整，4大指數漲跌互見。台股今天為MSCI季度調整生效日，早盤開低後迅速翻紅走高，指標股台積電在最後1盤強拉3.5元，帶動指數收在最高點14,879.55點，大漲169.91點。成交量擴增至2,719億元，突破月均量，呈現價量俱揚格局。11月整月大漲1,929.8點，漲幅高達14.9%。

今天外資買超202.13億元，投信買超3.47億元，自營商買超35.28億元，合計三大法人買超170.32億元。

外資近期對臺企銀青睞有加，在昨天短暫賣超後，今天大幅回補5萬張居買超冠軍，累計11月共加碼10萬3,313張。新光金今天加碼2.8萬張，累計11月達23萬8,621張。永豐金今天買超2萬張，累計11月24萬3,563張，為本月以來外資買最多的金融股。

本月以來外資買超最多個股為聯電，今天加碼1.1萬張，累計11月高達35萬8,110張。至於台積電今天加碼8,271張，11月為9萬5,607張。

外資本月賣超最多個股則為鴻海，今天減碼6,182張，累計11月賣超20萬4,658張。其次為友達，本月減碼9萬8857張，今天也賣超5,290張。

值得注意的是，解封概念股航空雙雄，今天雙雙遭外資減碼，華航、長榮航高居賣超冠亞軍，各為19,366張、11,921張。對照股價並未跟上大盤反彈腳步，是否利多出盡，值得留意。

對於後市展望，台新投顧表示，歷年台股在12月上漲機率高達7成以上，即使本波已反彈逾千點，仍看好12月收紅機會大。美國升息趨緩態勢底定，加上台股已領先修正，搭配外資持續回流，以及現階段進入財報空窗期，縱使未來景氣有疑慮，但股市也已反映，指數目前位階仍低，隨全球股市氣氛偏多，看好台股12月行情，短線將先挑戰14,900點關卡。

外資今天買超上市個股前10名為：臺企銀(2834)50,602張、新光金(2888)28,406張、元大台灣50反1(00632R)21,133張、永豐金(2890)20,154張、華新(1605)17,455張、統一(1216)13,660張、陽明(2609)12,436張、遠東新(1402)11,805張、聯電(2303)11,122張、兆豐金(2886)10,505張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華航(2610)19,366張、長榮航(2618)11,921張、國泰金(2882)9,160張、鴻海(2317)6,182張、友達(2409)5,290張、漢翔(2634)4,831張、國泰智能電動車(00893)4,657張、華邦電(2344)4,066張、金橋(6133)4,003張、元大滬深300正2(00637L)3,035張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉 ）

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