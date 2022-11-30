宏達電再噴？操盤手對元宇宙這樣看

宏達電噴了！「紅茶」不要放隔夜？ 操盤手看元宇宙「有夢最美」

時序進入第四季尾聲，研調機構TrendForce預估，高通膨衝擊終端消費、品牌廠商延遲推新品，以及Meta定價策略調整影響，今年全球VR裝置出貨將低於原先預期，預估年度出貨量為858萬台，年減5.3％，不過仍看好明年出貨量將回升至1,035萬台，年增上看20％。

整理已久的元宇宙概念股重聚人氣、股價轉強，指標股宏達電（2498）、位速（3508）、驊訊（6237）噴漲停，相關類股也是漲勢犀利，威盛（2388）強漲8％，凌陽創新（5236）、鈺創（5351）、亞信（3169）、揚明光（3504）、鼎元（2426）、九暘（8040）、威鋒電子（6756）、今國光（6209）等漲幅也在2％之上。資深操盤手表示，元宇宙族群股價漲跌，與市場氛圍有很大關聯性，買的是本夢比、不是本益比，可短進短出賺價差，長線投資有疑慮。

勤業眾信聯合會計師事務所發布亞洲元宇宙報告，估計至2035年，元宇宙題材對亞洲GDP產生的影響，每年約0.8至1.4兆美元之間，占亞洲整體GDP的1.3％到2.4％，台廠在相關供應鏈中扮舉足輕重地位，並擁有強大技術為基礎，智慧城市、工業製造、生技研發等將會是亮點領域。

元宇宙是下一個數位趨勢，還是被過度炒作的錢坑？知名調研公司Canalys首席分析師鮑爾（Matthew Ball）則有不同看法，他認為大部分元宇宙項目至今已有數百億美元投入該領域，但在不遠的將來恐將宣告失敗，以社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta為例，所投注的成本，以及進度延遲的程度，就是一個參考指標。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）