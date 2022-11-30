台積甩尾、宏達電漲停 塑化最搶眼 34檔IN

台股今天30日收盤報14,879點，漲169.91點，漲幅1.16％，成交量放大至2,719.26億元。台股早盤開低震盪，不過在權值股領軍下，台股開低走高，加上季度調整收盤生效，指標股台積電最後一盤爆出3萬多張大量，推升股價收在490元，終場台股月線收紅，11月上漲1,924點。

大陸釋出解封利多，塑化族群表現搶眼，當中又以台聚集團最強勢，台達化、越峰亮燈漲停，台聚、亞聚大漲7％以上，另外觀光股受惠防疫措施鬆綁，晶華股價飆上漲停，美食-KY、寒舍也大漲5％，資金明顯轉向中小型股。

集團股衝刺年終績效，裕隆昨天雖遇獲利了結賣壓，今股價止跌走高，收在65.2元，漲幅2.35％，而宏達電的元宇宙題材再度發威，旗下Vive Arts宣布將與羅浮宮合作，於展中推出VR體驗內容，股價爆量攻上漲停站回季線。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中華化、宏達電、位速、聯一光共34檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現亮眼，其中以觀光及化工類股波動最大，分別上漲4.04％及2.41％，玻璃類股表現疲軟，下跌0.59％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔8.35％以上漲幅，其中12檔觸及漲停為晶華（2707）、高林（2906）、中華化（1727）、宏達電（2498）、雙鍵（4764）、台達化（1309）、采鈺（6789）、三晃（1721）、元禎（1725）、國喬（1312）、大洋-KY（5907）、三福化（4755）。

今日上市有10檔股票3.02％以上跌幅，依序為康控-KY（4943）、雷虎（8033）、天瀚（6225）、嘉裕（1417）、矽力*-KY（6415）、直得（1597）、和成（1810）、合勤控（3704）、倉佑（1568）、立積（4968），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為臺企銀（2834）、華新（1605）、永豐金（2890）、長榮航（2618）、裕隆（2201）、中信金（2891）、華航（2610）、鴻海（2317）、國泰金（2882）、新光金（2888）。

上櫃有25檔9％以上漲幅，漲幅前22名都觸及漲停，收盤漲幅前十名為立衛（5344）、位速（3508）、欣大健康（4198）、綠電（8440）、驊訊（6237）、亞都（5703）、老爺知（5704）、燦星旅（2719）、福裕（4513）、聯一光（3441）。

今日上櫃有23檔股票有2％以上跌幅，跌幅前10名為創源（4160）、永日（4102）、唐鋒（4609）、欣厚-KY（4924）、新盛力（4931）、精剛（1584）、上揚（6222）、精湛（2070）、信驊（5274）、天揚（5345）。

上櫃成交量前10名個股依序為精剛（1584）、華星光（4979）、新盛力（4931）、元太（8069）、鈺創（5351）、立端（6245）、台半（5425）、榮剛（5009）、智擎（4162）、金居（8358）。

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