季線翻多 專家看好台股年底前看15,624

季線翻揚多頭格局確立！專家看好年底前指數向15,624點

台股季線正式翻揚，台股中多頭格局確立。資深證券分析師杜金龍及國泰證期顧問處資深經理蔡明翰一致表示，季線上彎，已扭轉空頭趨勢，代表台股中長期多頭格局，看好年底前指數有機會向15,624點，甚至向萬六大關叩關。

杜金龍指出，季線及年線是技術線型的二大指標，台股季線正式翻揚，接下來若月KD值可正式交又向上，則這波反彈幅度不會只有弱勢反彈0.318，而會是中性反彈0.5，以此推估，指數將上看15,624點；每年12月有年底作帳行情，以及隔年1月有元月作夢行情，看好這波反彈力道。

他進一步表示，目前台股年線約在15,876點，以目前年線仍向下彎來看，預估年線大致也會落到15,624點之後開始翻揚，因此，15,624點將是多空交戰點，若進一步越過年線，指數有機會進一步向上突破。

蔡明翰也分析，目前線上彎，代表中長線翻多、趨勢向上，另外二周前外資開始回流台股，外資之前賣了10個月，11月才回來買1個月，未來還會繼續回流，目前不只技術面翻多，資金面也有利台股；之前台股下跌時一波比一波低，未來反彈時將會一波比一波高，不排除有機會挑戰今年8月間的前波高點15,475點。

不過，蔡明翰也提醒投資人操作上要「忽略」基本面的不好消息，他強調，股市是領先基本面一至二季，之前台股大跌已領先反應今年第四季及明年第一季基本面下滑，但明年第二及第三季會好轉，近期投資人可能會聽到市場傳出第四季及第一季不好的消息。

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