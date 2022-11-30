11/30盤中熱門焦點股

今（11/30）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）DDR5模組看俏 聯發科、茂達吃香

雖然DRAM市場仍然供給過剩，但是包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM原廠，在調配產能休養生息的同時，已經確認明年產能會全速轉向DDR5，業界預期滲透率會由目前的15％大幅提升到明年的30％以上。由於DDR5模組設計更改為需搭載專用電源管理IC（PMIC），業界傳出模組龍頭金士頓已出手擴大採購，其它模組廠亦同步跟進。

法人表示，英特爾及超微支援DDR5的個人電腦及伺服器處理器平台已正式推出，在預期DDR5模組PMIC在明年上半年恐出現供給吃緊情況下，包括金士頓在內的模組廠已開始擴大採購，包括聯發科（2454）集團併購立錡、茂達（6138）等直接受惠，明年營運可望率先在第一季觸底回升。

消息面激勵聯發科、茂達今雙雙開高走高，迄上午10：09的市價，分別暫報734元、129元，大漲2.95%、5.31%，表現不錯。

今年兩大處理器廠英特爾及超微推出的新平台已全面支援DDR5，包括英特爾第13代Core處理器Raptor Lake及即將登場的伺服器處理器Sapphire Rapids，以及超微Zen 4架構桌機處理器Raphael及伺服器處理器Genoa等。

雖然近期電腦市場需求低迷，連帶導致DRAM市場供過於求及價格走跌，但隨著三大DRAM廠產品線全面轉向DDR5，業界認為明年DDR5市場滲透率將明顯衝高。

雖然DDR5的運算速率由3200MT/s起跳，但現在三大廠的DDR5主頻率都在4800MT/s以上，與DDR4相較頻寬增加50％。再者，DDR5的IO電壓達1.1V，與DDR4的1.2V相較可降低約20％功耗，有助於延長筆電的電池壽命及續航力，對於伺服器也有省電優勢。

過去DRAM模組都是由主機板去定義供給記憶體的電壓多寡，但因為DDR5工作電壓降至1.1V，訊號容限變得非常小，記憶體必須有非常良好的辨識訊號能力，而將電源管理直接移至記憶體上就是一個極佳的解決辦法。所以，DDR5模組配置了一顆5V的PMIC，可更有效直接控制記憶體電源，並提高訊號完整性及雜訊辨識能力。

由於業界普遍預期個人電腦市場庫存去化會在明年上半年告一段落，DRAM廠明年產能會優先配置在DDR5，可望帶動DDR5模組PMIC需求進入高速成長。因為模組PMIC供應商不多，包括立錡及茂達已量產出貨，致新及力智則力拚明年完成設計定案，隨著金士頓、威剛等模組大廠開始擴大採購，將有助於立錡、茂達等業者營運提前在明年第一季觸底回升。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（2）致茂啖電動車商機 臉色紅潤

量測設備大廠致茂（2360）今開高之後欲小不易，早盤高點一度來到197元，伺機向200元關卡挺進，迄上午10：14的市價暫報194元，仍上漲2.37%，表現不錯。

致茂在電動車市場規模持續成長帶動下，電動車電池檢測設備需求亦持續看增。法人預期，在歐美各大汽車品牌拉貨動能看增效應下，致茂明年電動車電池設備檢測出貨數量將有望倍數成長，占營收比重有望上看兩成，大啖電動車商機。

全球各大車廠推出的新款邁向電動化已經成為市場趨勢，且當中變革不僅止於車輛本身，更還涵蓋了充電基礎設施，快速充電與高容量電池等技術提升，同時也替產品測試和驗證帶來新的挑戰，為提升充電效能，電動車的電氣總線與動力電池的電壓規格更從400V提升到800V。

不過，未來直流快充基礎設施市場需求，其產品開發初期與量產等階段測試驗證已經成為各大業者的重要課題，致茂鎖定電動車充電樁及電池等相關應用推出的產品現在已經獲得客戶導入，且客戶群成功打進歐美及亞洲等全球市場。

法人指出，致茂的電動車相關量測設備在客戶擴大導入帶動下，今年營收占比將可望相較去年倍數成長，且進入明年，致茂出貨將有機會再度倍數成長，且占營收比重將上看兩成左右水準。

致茂10月合併營收達27.32億元、月成長19.1％，寫下單月歷史新高，相較去年同期大幅成長87.8％。累計前十月合併營收為187.26億元、年增29.6％，寫歷史同期新高。

對於第四季及後續營運展望，法人認為，致茂第四季將會步入傳統淡季，不過營收表現仍有望優於去年同期，使全年合併營收達年成長兩成以上表現，同時獲利將有機會挑戰賺進一個股本以上水準，且進入明年，在電動車相關營收占比持續提升帶動下，明年獲利將有機會達1.5個股本，等同於今年及明年業績將逐年創高。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.高林(2906)：Q4旺季有助本季業績更上層樓，看好全年營運表現，今開盤不到10分鐘即爆量強鎖漲停20.35元。

2.聯一光(3441)：轉利基市場有成，毛利率步步高升，多頭快攻急拉漲停，衝上逾1年高價。

3.中華化(1727)：外資連5買相挺，急拉鎖漲停，挺進季線。

4.華星光(4979)：網通熱+虧轉盈題材點火，昨獲三大法人聯手買超7582張，連拉3根漲停，衝上逾6年高價。

5.綠電(8440)：斥7778萬元買進台積電164張，今早亮燈漲停，一舉收復短均及半年線。

6.晶華(2707)：台灣進一步解封，加上12月10日全面取消入境人數上限，股價衝上漲停236.5元。

7.國喬(1312)：資金湧進低價位塑化股，帶量衝上漲停。

8.千附精密(6829)：航太概念股同時挾帶國防題材，今早放量長紅，觸漲停、攻年線。

9.采鈺(6789)：台積電小金雞，審慎保守看第四季及2023年，但乘勝追擊，帶量攻上季線。

10.百容(2483)：5G、高功率導線架、車用有新案，後市不悲觀，整理期結束，跳漲3%突破季線。

11.海光(2038)：今日將召開法說，昨外資回補買超219張，帶動盤初股價續漲近1.8%。

12.運錩(2069)：今日受邀法說，昨外資轉買超98張卡位，盤初續漲逾1.5%，收復月線。

13.怡利電(2497)：5日線、月線揚升，盤初一度強彈逾3%，醞釀衝關80元。

14.聯嘉(6288)：獲外資連3日買超，今日受邀國票證法說，盤初股價漲近2.5%、達24.1元，改寫2餘月高位。

15.裕隆(2201)：明年獲利可期，昨三大法人聯手買超6025張，帶動股價漲近3%。

16.AES-KY(6781)：電動車題材正旺、三大法人齊買，早盤一度勁揚3%，在800元關前強勢震盪。

17.旭隼(6409)：大盤向上，周二測試1530元有守，多方心信大增，跳漲7%、觸及1740元。

18.卜蜂(1215)：雞豬肉價格看揚，明年H1樂觀，早盤走高逾2%，19.台光電(2383)：5G手機滲透率提升，產品組合好轉可期，高檔整理結束，朝190元前進。

20.大立光(3008)：後市俏，明年營運可期，獲外資連4買，一度放量勁揚3%，再戰5日線。

21.玉晶光(3406)：明年營運看俏，買盤點火、一度走揚近2%，收復五日線、叩關400元。

22.建漢(3062)：低軌衛星題材點火，漸入佳境轉盈可期，放量彈升近4%，進逼半年線。

23.寶一(8222)：國際間國防情勢緊張，軍工概念股受矚，稍早一度漲4.4%，惟漲多反壓漸增。

24.長榮航(2618)：明年元月就有機會見到第一波出國潮，推升營收與載客率。昨日大漲後，今早開低跌約2%。

25.旺矽(6223)：前十月營收年成長17.5%，第四季營運挑戰與第三季持平，全年力拚新高，放眼明年業績可望更上一層樓。股價漲逾4%。

26.聯發科(2454)：投信持續買超，轉投資的天擎將於12月下旬掛牌上櫃，股價漲近3%。

27.世芯-KY(3661)：新認證ABF載板商加入供貨助陣，Q4營運可望優於Q3，股價續攻波段新高。

28.日月光投控(3711)：第四季營運持續正向，外資買超續挺，股價維持95元之上高檔。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）NDAA轉單動能強 晶睿Q4不看淡

晶睿（3454）29日召開法說會，在中美晶片禁制令的背景下，美國國防授權法（NDAA）帶動安防產品去中化，台廠迎接轉單潮，晶睿在法說會上表示，上季營運創高之後，NDAA的訂單動能仍強，第四季營運不看淡之外，2023年也審慎樂觀。

消息面挹注晶睿周三開低震盪趨堅，迄上午10：12的市價暫報204.5元，上漲1.49%，表現持穩。

台達電於2017年公開收購晶睿通訊股權，目前持股56.75％，穩居第一大股東，以台達電當年每股98元收購價計算，台達電持有晶睿的市值暴增105.6％，晶睿資本額僅8.66億元，籌碼穩定之下，晶睿29日站穩200元整數大關，終場收在201.5元，創下2014年3月以來新高價位。

晶睿在法說會上表示，北美市場貢獻營收比重達70％，今年營運主要受惠於NDAA法案的貢獻，目前動能仍舊強勁。而晶睿9年前設立荷蘭分公司，支援歐盟市場，銷售足跡遍及東歐、北歐、南歐，有助於密切關注英國也考慮停用中國安防產品的效應。

晶睿表示，今年缺料問題緩解，5、6月加開產線激勵產能倍增，新產能效應，加上料況到位、加速出貨效率，推升第三季營收創下歷史新高紀錄，晶睿預期，第四季也不看淡，明年景氣審慎樂觀看待。

晶睿也首次批露自身的產業地位，在安防五十大雜誌中排名第十七，為台廠唯一一家擠進前二十大的安防公司，走品牌、代工並重的路線，目前代工及品牌比重為二比一，今年前三季代工事業營收年增87％，品牌營收則年增24％。晶睿強調，代工事業正積極開拓AI新市場客戶，包括智慧交通、零售、醫療，也會提供結合影像的全方位門禁應用產品，擴大代工客群。

晶睿今年前三季營收達65.5億元，稅後純益4.59億元，已逾過去二年的獲利總和，年增292％，EPS賺逾半個股本，達5.3元。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（5）Q4業績有望觸底回溫 宏觀笑了

射頻IC廠宏觀（6568）10月合併營收1.32億元，繳出單月歷史新高，且相較9月明顯成長超過4成。宏觀第三季營運雖受客戶庫存調整影響，不過第四季有望在資料中心光纖通訊新產品出貨，及客戶拉貨小幅回升帶動下，營運有機會同步觸底回溫，低軌道衛星布局將在2023年逐步進入收成期。

在基本面具轉機下，宏觀周三開高之後不回頭，盤中持穩登高，迄上午10：22的市價暫報147元，勁揚4.26%，表現不錯。

宏觀公告10月合併營收1.32億元、月增47.4％，創單月歷史新高，年增77％。前十月合併營收9.7億元、年增15.3％，同期新高。

法人指出，宏觀在歷經客戶第三季大幅庫存調整後，客戶已開始小幅回補庫存，加上光纖通訊、物聯網等相關布局開始展開，第四季營運有機會從谷底爬出。

據了解，電視市場庫存調整約一年，宏觀部分產品出貨雖受影響，不過由於具搭配8K電視客戶的射頻IC產品線，因此出貨動能相對有撐，加上衛星電視在晶圓代工產能供給逐步趨緩後，市場需求也開始回溫，成後續出貨成長主要動能。

此外，宏觀在資料中心市場也已卡位成功，主要鎖定伺服器連接線材的光纖傳輸晶片，並具備25G、100G等產品線，開始搶食歐美網通大廠的訂單，且現在與資料中心客戶的新開案正進行中，預期2023、2024年有機會再度拿下新訂單，使宏觀相關訂單穩健看增。

法人表示，雖然電視市場需求不振，但宏觀持續提升市占率，第二季開始打入日本市場，在北美市場的滲透率亦有所提升，2022年電視產品線營運成績仍可望優於2021年。至於寬頻射頻產品線，衛星相關營收受到疫情反覆及主晶片供給吃緊影響，整體接收市場需求放緩，但第四季已見回溫，宏觀已投入開發低軌道衛星相位陣列天線中的波束成型晶片，預計2023年上半年開始送樣。

整體來看，法人預期，宏觀2022年合併營收仍有機會挑戰優於2021年，並且再度寫下歷史新高，雖然獲利表現因第三季營運受庫存調整衝擊，但獲利水準仍有望保持高檔，2023年有機會力拚重返成長軌道。（工商時報 蘇嘉維、數位編輯）

（6）純苯強勢 國喬、台苯營運舒壓

受惠近期原料純苯偏強，且SM下游剛需仍相對看俏，低位仍有支撐，短期行情震盪走堅看待，挹注國喬（1312）、台苯（1310）營運舒壓。

國喬開高之後不回頭，盤中強勢攻頂，暫報報20.8元，表現出色。另外，台苯同步開高走高，迄上午10：28的市價暫報14.55元，也大漲5.43%。

分析師表示，日前大陸華東港口純苯市場現貨繼續偏強，港口到船不足，港口庫存得不到有效補充，現貨偏緊張。

其中，山東市場下游工廠因前期備貨不足加上剛需支撐，招標價格仍堅挺；部分華東合約空頭被迫港口補貨，中石化掛牌價積極上調。

市場評估，原料純苯節後受供應增加不及預期，下游需求好轉，且在補空需求提振下大幅上漲，增添成本支撐力道。該局面挹注台化、國喬營運持穩，基本面轉機氣象浮上檯面。（工商時報 彭暄貽、數位編輯）

（7）穩懋估下季產業修正落底 外資續評「持有」

儘管智慧型手機等庫存調整持續，穩懋(3105)預期，明年第1季應該是產業修正的谷底，日系外資最新報告維持穩懋「持有」評等，29日外資則站在賣方，穩懋今天盤中股價平盤附近震盪。

終端需求疲弱，各產品線均有約1成上下的下滑，穩懋10月合併營收為12.08億元，年減48.9%，累計前10月合併營收為159.39億元，年減25.01%，穩懋預估，第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，單季毛利率預計約落在high-teens（16%到19%）至low-twenties（21%到23%）區間水準。

雖然明年第1季還是有淡季狀況，隨著修正趨勢慢慢步入尾聲，穩懋預期，明年第1季應該是修正的谷底，明年第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

在低軌道衛星及第三類化合物半導體部分，由於低軌道衛星最大客戶今年準備做改版動作，明年確定改版後，所需要的衛星更多，穩懋看好未來需求狀況，目前客戶對於先進製程技術，如：GaN-on-SiC、InP等第三類半導體材料的興趣及投入都高過以往，目前我們產品主要運用在基礎建設上，年成長都超過兩位數，只是佔營收比例還是個位數。

日系外資最新報告指出，穩懋重申第4季營運展望，並預期明年第1季將是產業修正谷底，我們也認為，此次調整是短期逆風，不影響其正面展望，不過我們認為，穩懋的獲利週期要到明年第3才會好轉，維持穩懋「持有」評等。（時報資訊 張漢綺）

（8）2023營運回溫 精測強攻

半導體測試介面廠中華精測（6510）在近兩個交易日帶量走高，而近7個交易日更是從423元低檔強彈至今盤中一度觸及最高點535元，表現耀眼，迄周三上午11：04的市價暫報524元，係大漲6.83%。

精測日前在法說會上，總經理黃水可透露，今年第四季合併營收預估將低於第三季，但可達第二季水準，全年合併營收應可維持成長。

展望2023，第一季營運將最辛苦但可望觸底，第二季合併營收及毛利率有望回升。黃水可看好明年探針卡出貨暢旺並明顯貢獻營收，營收占比可望超越去年寫下的4成紀錄。

中華精測同時介紹全新128晶粒大面積、微間距、高低溫測試的探針卡解決方案，透過自有材料研究，除了應用於強調微縮演進的先進製程晶圓測試之外，亦符合成熟製程的新型車用晶片在嚴苛的高低溫環境進行最佳化測試。另方面，中華精測純測試載板製作Gerber專案需求持續增溫，有效降低淡季效應帶來的衝擊。

黃水可表示，Gerber專案原為因應自身設計需求建置，意外接獲車用在內的二個客戶訂單，若沒有此需求填補，今年營收成長將相當辛苦。雖然Gerber專案的毛利相對較低，但淨利並不差，等其他應用需求恢復後，中華精測毛利率就會回升，並成為未來打入車用晶片測試介面市場的敲門磚。

對於第四季及明年展望，黃水可表示，目前產業大環境十分嚴峻，所幸中華精測在Gerber專案需求持續增溫，預期第四季營收表現仍能接近第二季水準，全年營收將較去年維持個位數百分比成長。明年上半年來看，全球市況預期仍然低迷，第一季營運將最為辛苦，但根據現階段掌握狀況，預期第二季營運應可回升。(工商時報 涂志豪、數位編輯)

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