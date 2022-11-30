2檔車用股嗨 裕隆換手再攻 台股早盤震盪

台股加權指數30日開在14,678.23點，權王台積電（2330）開在483元，往下壓低。車用概念股堤維西（1522）、耿鼎（1524）早盤分別上漲逾2％、3％，挑戰連二日紅K，裕隆（2201）換手再攻，早盤股價上漲逾1％，汽車、機電、觀光等中小型股獲內資點火，台股早盤指數小幅上揚，在盤上震盪。

市場等待聯準會主席鮑爾談話以及重要經濟數據公布期間，29日美股主要指數跌多漲少，其中，由於美債殖利率繼續攀升，加上中國大陸清零政策，恐導致蘋果面臨供應鏈風險，科技股承壓，並以那斯達克指數表現相對弱勢。

雖然四大指數呈現跌多漲少，漲跌幅介於-0.59％至0.01％，所幸台積電ADR逆勢上漲0.14％，帶動台指期夜盤跌幅收斂，終場下跌0.3％。

國票投顧預期，考量到台股多方格局不變，盤中可望震盪走升，惟市場等待本週數據以及鮑爾談話，觀望氛圍相對濃厚，加以30日周選結算，需留意走勢恐較為膠著。

短線看法上，台股29日開低走高，以一根中長紅K完全吞噬禮拜一的黑K，並逐漸回補28日所形成的空方缺口，代表買盤積極消化上方賣壓，大盤重返5日線之上，且量價齊揚，短線上漲力道轉趨強勁。

整體來看，雖然台股目前仍位處整理區間內，但看好多方力道回升，將帶動台股擺脫區間格局，因此，預期台股可望在短期內展開新一輪漲勢，短線可以偏多看待。

不過，觀察盤面資金動向，電子族群成交比重偏低，尚未明顯獲得買盤青睞的跡象，恐不利於台股漲勢的延續性，因此，後續需留意電子族群成交比重是否有回升，來判斷手中有獲利的持股是否續抱。

操作方面，國票投顧建議，選股可以瞄準低基期且具基本面個股，若台股再度向上發動攻勢，可望獲得補漲契機。

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