截至9月底 14家金控僅半數有發股利資格

股債雙跌，14家上市金控（日盛金控已取消公開發行）公布9月底財報，前九月淨值消失近1兆4,882億元，創史上最大金額，衰減幅度逾31％，且13家金控淨值下「其他權益」都為負數，代表有股債匯等相關評價損失，且14家金控中僅七家未分配盈餘大於其他權益的負值，即9月底時仍具備發放股利的資格。

14家金控到9月底時僅第一金控淨值下的其他權益為正數，主要是第一金在公允價值進其他損益（FVOCI）項下的股票9月底仍有約150多億元的評價利益，沖抵掉債券跌價損失約138億元，加上匯兌及覆蓋法項下，最後其他權益仍有評價利益30.78億元，9月底未分配盈餘亦有289億元，以今年第一金共配發出近130億元現金股利來看，明年仍具分配股利的能力。

另外六家未分配盈餘大於其他權益負值的金控，在扣掉其他權益評價損失後，以富邦金控還有1,221億元為最多，其次是元大金有586億元，第三是兆豐金有367億元，中信金近94億元，永豐金逾90億元，台新金則有6.5億元左右；而富邦金、元大金、兆豐金的差額都比今年發出的現金股利總數多，亦即要維持平穩的現金股利政策，即明年若要發出差不多的現金股利，目前暫時不用去借其他科目來發。

14家金控前九月稅後賺3,175億元，較去年同期少賺近1,841億元，衰退近36.7％；同時淨值下有逾1.2兆元的股債評價損失，算是金控成立逾20年來首見。

9月底時七家未分配盈餘低於其他權益負值的金控，多是具有大型壽險公司，或大型銀行債券評價損失金額較大，但如玉山金未分配盈餘與其他權益僅差15億元，華南金約32億元，都還是可能轉正。