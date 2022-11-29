台股29日大演逆轉勝，加權指數從大跌百點反彈，終場勁揚152點，收在14,709點並重返5日線。台股11月迄今漲逾1,700點，月線收紅已無懸念。展望後市，專家指出，台股歷年12月上漲機率達七成，隨升息趨緩態勢底定，且財報空窗期，看好指數持續走高，短線先挑戰14,900點。

29日在台股盤中傳出，中國將召開記者會，點燃市場對清零政策放寬的希望，激勵陸港股反彈，也帶動台股，終場叩14,700點關卡，成交量維持2,000億元水準、達2,162億元。

外資持續回流台股，29日買超83.5億元，11月以來加碼達1,665億元，是本波市場的最大推手。而投信力挺台股不遺餘力，11月來累積買超153.41億元，惟29日小幅賣超9.92億元，自營商單日則小買16.78億元，三大法人共計買超90.3億元，惟官股券商賣超10.81億元。

展望12月，台新投顧副總黃文清指出，歷年台股在12月份上漲機率高達七成以上，即使本波已反彈逾千點，看好12月收紅機會仍大。升息趨緩態勢底定，且台股已領先修正，搭配外資持續回流，以及現階段進入財報空窗期，縱使未來景氣有疑慮，但股市也已反映，指數目前位階仍低，隨全球股市偏上漲格局，看好台股12月行情。短線將先挑戰14,900點關卡，上下200點區間震盪。

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