國泰金擬辦現金增資發行15億股，每股認購價格35元，預估增資規模達525億元，吸引資金進駐金融股，帶動富邦金等10檔金融股同步股揚、單日市值大增。

金融股29日成為盤面上領漲族群，包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、上海商銀、玉山金、開發金、合庫金、第一金、台新金等10檔金融股，單日市值大增45.7億～237.9億元，金融指數也以長紅突破半年線反壓，短線走勢再度轉強。

群益投顧分析，金融股近期表現相對落後，不過，市場醞釀最壞情況已過的氛圍下，金控雙雄國泰金、富邦金獲得內外資研究機構升評，國泰金29日強漲近3.5％，富邦中亦強漲近3％，激發金融股落後補漲期待。

國泰證期資深經理蔡明翰觀察，金融股有兩利空、一利多，利空因素是股債投資部位受到金融市場波動影響，未實現損失侵蝕獲利，以及防疫產險賠償金額巨大，利多因素則是在升息環境，有利於金融股存放款利差擴大，利多因素難以彌補利空因素，造成金融股表現相對落後。

但11月通膨數據改善，股債市回升，金融股資產未實現損失有所縮減，加上防疫險的賠償高峰已過，利空逐漸消散，股價表現也隨之好轉。不過，由於金融股今年獲利大減，明年股息發放將無法期待。

大型本土投顧指出，資本市場波動，使壽險今年資本利得實現力道疲軟，債券評價損失更使壽險淨值拉警報，加上防疫險理賠持續拖累產險端獲利，壽險類金控淨值、獲利都雙雙承壓。

以國泰金為例，國泰金前10月累計獲利年減55％。公司以已公告進行資產重分類，9月底自結淨值比由2.64％，回升至5.78％，更啟動增資計畫525億元，預計今年底前完成。

除了分別增資壽險350億元及產險100億元（產險已二度增資，合計200億元），以緩解理賠和淨值壓力，較原計畫多出的75億，也能充實金控資本。

雖目前舒緩了淨值壓力，然因今年獲利大減，壽險RBC雖在法定水準200％以上，但因2026年需接軌IFRS17，資本仍須保持充足，預估明年股利配發仍有難度，對壽險類金控持保守態度。

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