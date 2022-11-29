口罩令鬆綁＋選後金流 14檔解封概念股樂

12月起口罩令大鬆綁，室外不必再戴口罩，加上年底尾牙旺季，還有選後資金潮，解封概念股樂到要再衝一波，包括航空、觀光、餐飲，還有營收來自國外的網通、IPC等皆受惠，今（29）日亞都（5703）和華星光（4979）股價都亮燈漲停，晶華（2707）連6漲，眾達-KY（4977）大漲逾6%。分析師表示，選後資金將從半導體流向解封概念股，尤其是EPS較高個股。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，解封概念股明年營運開始好轉，航空、觀光、餐飲三大行業最受惠，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）市值大，股價上漲，還要再等上一段時間。

但觀光、餐飲股本小，股價先行，尤其EPS較高個股，已獲買盤關注。觀光股晶華（2707）前3季EPS 4.73元，第3季2.07元，已有明顯回升現象。東哥遊艇（8478）前3季EPS 15.27元，全年上看20元。餐飲股王的八方雲集（2753），前3季EPS 7.53元，全年挑戰10元。晶華、東哥遊艇、八方雲集持續上漲，就會帶動其他解封概念股。

蔡明彰指出，選前政府護盤的半導體，選後第1天成交占比降至28％低點，意味資金開始往別的族群移動。網通、工業電腦（IPC）都有解封題材，但量能被半導體排擠，在選前沒有表現，一旦選後政府決定落實解封，台股最大主流將轉向解封概念股。

網通、IPC的解封營收來自國外，但股價一直沒表現，當市場終於認真注意這個題材，網通、IPC股價將還其公道。

美國禁用華為、中興通訊產品，光通訊股華星光（4979）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、上詮（3363）昨（28）日攻上漲停，今日也收紅。特別要注意的是，聯亞（3081）是華為供應商，中國營收占比近6成，並沒有利多，波若威（3163）北美營收占比5成，前3季EPS 5.01元，全年估6元以上，本益比低於10倍，比較受惠。

摩爾投顧分析師蔡正華也表示，口罩令進一步解除，內需消費股再度轉強，特別是年底尾牙旺季將至，餐飲股也加溫，如王品（2727）、晶華、亞都、雲品（2748）、瓦城（2729）等皆轉強，後續觀察這些轉強族群能否上攻。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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