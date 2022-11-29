航運股再揚帆 水手曝關鍵救命符

航運股領漲 大盤逆轉翻紅 水手揭1救命符「明年不會虧損」

航運、金融股走堅，加上台積電（2330）如睡獅乍醒、盤中反彈，帶動台股加權指數黑翻紅，上沖下洗差距達150點，大盤暫回14,500點之上；航運股今（29）日漲勢為各類股之冠，台船（2208）奔漲停，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）與散裝族群的裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）、慧洋-KY等，漲幅都在2％以上。

上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）連續23周下跌，周跌5.89％，跌幅見收斂，來到1,229.9點，惟遠東至歐洲線跌幅從前周的20.7％，跌幅也縮小到6.1％。目前，美西線運價水準正處虧損狀態，歐洲線在需求走疲之下，運價走向損平關卡，美東線仍在獲利狀態。

有分析師樂觀認為，在運價低檔之下，明年獲利預期明顯下調，惟明年首季仍不至於轉虧，全年呈現虧損也不太可能，目前船公司長約比重較高，而長約價格的優勢就是運價要在成本價之上，長榮、陽明在台股中具有高股利、淨值保護傘支撐，適合做中長期投資。

短短半年期間，全球貨櫃運價狂殺近7成，業內專家認為，左右運價變化要看三大因素，一是俄烏戰爭何時能結束；二是全球通膨及經濟變化；三為明年國際海事組織（IMO）實施新環保法規後，全球貨櫃輪的供需變化。

群益投顧展望海運後市，第四季傳統需求淡季，運價走勢恐仍趨疲，而農曆春節前向來為貨櫃海運出貨小旺季，明（2023）年1月上旬運價或許有止跌契機，惟隨負面衝擊因素逐漸由需求面轉為供給面，中長期現貨運價走勢仍具有壓力；獲利方面，隨現貨運價跌幅擴大，加上合約價格連帶重新調整，將加重航商營收，以及獲利走跌壓力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）