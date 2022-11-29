小摩力挺台積 看漲未來2年股價關鍵曝

美國廠成本高50％恐難賺？ 小摩力挺台積：加價賣也贏同業 看好未來2年股價漲

台積電美國亞利桑那州廠12月6日首批機台設備就要到廠，外派工程師陸續飛往美國。對於台積電赴美設廠，創辦人張忠謀過去曾數度表示不贊成，主要原因就是「在美國製造晶片的成本，比台灣高出50%」。摩根大通(JPMorgan，小摩)最新報告表示，雖然在美國建廠成本確實比台灣高，但相較美國晶圓代工同業，台積電競爭力還是更強。

小摩報告中預估，台積電明年第一季訂單會減少更多，預計明年以美元計算的營收會降低4%，但營運將會在2024年強力反彈，因此給予台積電優於大盤評級，看好未來1~2年股價上漲空間，目標價650元。

報告指出，由於大客戶憂心地緣政治，將越來越要求晶片在台灣以外的供應鏈，因此未來幾年，台積電亞利桑那廠在5奈米及3奈米，將會有更多擴張計畫。

小摩報告指出，台積電在美國建廠生產晶片成本高，不過有補助，也可以訂出更高的價格，雖然美國營運成本增加4到5成，但相較同業，台積電仍是美國市場客戶的首選。

至於外派工程師赴美國，有媒體解讀台灣人才被掏空，台積電昨回應表示，國內外每個新廠都有短期外派工程師，且人數與整體員工數相比很有限，沒有掏空疑慮。

台積電先前來台受訓的美國員工超過600人，在台受訓時間長達12至18個月，將是亞利桑那州廠重要種子員工，未來將持續在美國當地徵才。

宏碁集團創辦人施振榮曾經長期擔任台積電董事，昨天也對台積電赴美投資提出看法。他表示，台積電的核心技術基礎在台灣，未來也會繼續在台灣擴大投資晶圓製造產能及先進技術研發，赴海外投資反而有助擴展全球影響力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）