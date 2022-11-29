周年慶+尾牙需求 漢來美食放量創15月高

連鎖餐飲集團漢來美食 （1268）隨著百貨周年慶活動及尾牙春節需求陸續展開，年底前預期動能持續滿檔，2022年營收挑戰恢復疫情前水準，股價今（29）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.97％至127.5元，創去年9月初以來近15月高價，領漲觀光類股。

漢來美食受惠疫情趨緩，第三季稅後淨利1.01億元，較第二季及去年同期虧損1.02億元、0.86億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）2.42元。累計前三季0.42億元、每股盈餘1.01元，扭轉上半年每股虧損1.42元、去年同期虧損1.83元態勢。

漢來美食10月自結合併營收3.53億元，雖因基期墊高而月減9.05％、仍年增達23.89％，改寫同期新高。累計前10月合併營收29.66億元、年增達32.57％，續創僅次於2019年的同期次高，持續朝挑戰疫情前業績邁進。

漢來美食指出，雖然10月較9月少了月餅禮盒業績挹注，但隨著百貨周年慶活動陸續開跑、「來美食」APP行銷活動全力發送，及新品牌「溜溜酸菜魚」業績開紅盤推升下，營收仍改寫同期新高，配合尾牙春節需求陸續展開，預期年底前動能將持續滿檔。

漢來美食看好今年尾牙春酒商機，集團旗下品牌餐廳早鳥布署除夕年菜優惠搶客，全力搶攻除夕圍爐宴及外帶年菜餐飲需求。目前預約訂位情形熱絡，每年除夕夜一位難求的「漢來海港自助餐廳」今年開放預訂後，全台7家分店除夕當晚2輪不到1小時便搶訂一空。

而「漢來宴會廳」與「巨蛋宴會廳」則以主題之夜包裝，推出盛大的百桌除夕圍爐宴與民眾團圓過好年，預計分別席開120桌、130桌，漢來美食表示，目前預訂狀況熱絡。集團同步推出外帶年菜組，目標銷售上看500組，可望持續挹注營運成長動能。

（時報資訊 林資傑）

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