11/29上市、櫃企業營運快報

今（11/29）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.巨有科技(8227)初次上櫃前競拍將在明(30)日至12月2日展開，競拍底價為36.17元，競拍張數2988張，每標單最低為1張，以價高者優先得標。預計開標日為12月6日，12月下旬於櫃買中心掛牌上櫃。

2.友達宣布，台中廠Fab3榮獲德國ROI-EFESO工業4.0獎（ROI-EFESO INDUSTRIE 4.0 AWARD）「智慧自動化」項目肯定。

3.恩德科技第三季美國客戶資本支出趨保守而導致營收下滑，本業獲利不減反增至0.31億元，匯兌收益4千多萬元挹注，第三季EPS為0.29元，前三季EPS為0.73元，恩德預期第四季營收回溫，可望回至第二季水準，今年本業獲利成長，29日下午法說會說明第三季財報及未來營運展望。

4.搶聖誕商機，雲朗觀光集團旗下各品牌飯店紛紛祭出限定活動，君品酒店限時兩天推出「平安夜聖誕饗宴」半自助吃到飽，雲品酒店則將烤火雞、煎牛排等料理融入聖誕大餐。

台東紅葉谷溫泉園區更首度推出一票玩到底的「森谷聖誕」限量50組套票，不但可享用烤山豬等特色料理，更可盡情享受園區設施。

5.央行總裁楊金龍今早應中研院經濟所的邀請，以「台灣的通膨與貨幣回顧與展望」為題發表專題演講。楊金龍表示，台灣為一高度開放的小型經濟體，通膨情勢除受國內經濟發展影響外，亦深受全球性因素所影響。

尤其，二戰後美國經濟金融規模居全球第一，加以美元成為核心國際準備貨幣，特別Fed貨幣政策的外溢效應，驅動全球金融循環(Global Financial Cycle)。

而近期的資金進出也像「氣侯變遷」（Climate Change）大雨來的時侯，集中在很短的時間又快又急，新台幣匯率具有反通膨及反景氣的功能。楊金龍今天的演講也定義1960年以來4大通膨期，2021年至今進入第4個時期。

展望未來，楊金龍表示，全球經濟具高度不確定性，先進國家是否會走向停滯性通膨或者是長期停滯仍觀察。至於台灣主要機構多預期國內通膨將回降至2%以下。

6.證券交易所訂於11月30日召開有價證券上市審議委員會第769次會議，審議Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (永道射頻技術公司)(6863)申請股票上市案。

7.為因應國防軍工與衛星通訊產品訂單需求，全訊(5222)新廠建置完成，預估11月底前完成搬遷，並開始加入生產行列，全訊表示，隨新訂單及新產能陸續增加，可望進一步推升公司整體營運成長。

8.IC Insights預期，明年半導體營收將下滑5%，但經歷2023年的週期性下滑後，後續3年半導體營收可望回升，並將強勁增長，至2026年半導體營收將達8436億美元，年複合成長率達6.5%。

9.台中電廠清晨傳出火警，台電說明，今天上午6時38分台中電廠堆取煤機傾斜皮帶發生火警，已立即通報消防隊協助滅火，經搶救火勢已經撲滅，未造成人員傷亡，起火原因則尚待調查。

台電強調，該起火警不影響機組供煤運轉，不會對供電造成影響。

10.世邦魏理仕今（29）日表示，員工宿舍原就是企業留才的重要舉措之一，尤其半導體、科技業製程上需要大量作業人力，如果又在外縣市或偏遠地區，如果沒有員工宿舍，招兵買馬，難上加難。部分企業老闆基於員工有住宅的需求，也貼心協助尋覓適合的房地，甚至有些企業更大手筆，如果有適合的土地，自地自建蓋好員工宿舍，招兵買馬更加分。

11.證交所將於明（30）日召開有價證券上市審議委員會，審議永道-KY（6863）股票上市案。

永道射頻技術公司為永豐餘集團旗下公司，該公司負責人為何奕達，公司資本額為6.6億元，申請上市時之淨值為37.8億元，主要業務為無線射頻辨識（RFID）電子標籤之研發、製造及銷售。

在稅前純益方回，2019～2021年各為4.79億元、3.89億元、3.32億元，2022年前三季3.29億元，每股稅後盈餘（EPS）各為6.35元、5.08元、4.07元及4.03元。

12.聯準會（Fed）11月升息3碼，符合市場預期，會議紀要偏鴿提振市場信心，預料12月可望放緩升息為2碼，但明年上半年仍將升息，利率續位在高檔，非投資等級債擁有高殖利率、基本面佳，及過去四次升息期間表現亮眼，預估明年收益為王的前提，非投資級債仍為固定收益優選標的，有利進場納入核心投資組合。

13.直得科技生產微型線性滑軌起家，近年跨足大型線性滑軌、線性馬達及工業用機器手臂等產品，客戶涵蓋醫療、半導體、自動化及電子等產業。今下午參加凱基證券主辦線上法說會。

本土法人已在法說會前，先出具報告指出，今年營收因大陸防疫封控影響而下滑，拜新台幣兌美元匯率相對去年貶值，匯兌收益挹注，獲利不減反增，預估今年EPS為3.80元，逼近去年度EPS為3.82元。

法人報告，看好直得在歐洲、美洲及台灣外銷營運持續成長，其他地區市場持穩情況，明年營收及獲利回溫，雙雙優於今年。