台股早盤疲軟 雷虎急拉 軍工股逆勢上揚

台股加權指數29日開低在14,503.79點，權王台積電（2330）開低在473.5元，壓抑早盤指數表現。盤面上，國防航太概念股如雷虎（8033）、精剛（1584）、嘉裕（1417）等表現相對活潑，雷虎一度急拉上漲停板價，而車用電池股也多站在盤上。台股指數早盤走勢疲弱，指數下跌60餘點。

美股28日下跌，因聯準會官員的鷹派談話，以及中國大陸的民眾抗議，引發市場擔憂的影響。

中國大陸動態清零的嚴格防疫封控措施，在24日新疆烏魯木齊一場造成10人死亡的大樓火災後引發更多質疑，隨後也在多地爆發民眾的抗議，衝擊社會穩定。

道瓊工業平均指數11月28日終場下跌1.45％（497.57點）、收33,849.46點。那斯達克指數下跌1.58％（176.86點）、收11,049.50點。費城半導體指數下跌2.63％（72.49點）、收2,678.78點。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的那斯達克指數，仍是重要關鍵，目前在季線11,053附近，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國科技股反彈時，台股相對強勢，現在美科技如果弱勢，特別費城半導體指數相對弱，台股是否能續強，可能要觀察一下。

新台幣轉貶，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在106附近震盪，但在90～100區間，已打出長達7年大底部型態，中期仍相對強勢。

台股現階段重要的護國神山，台積電500元整數關卡挑戰失敗，聯發科700元整數關卡也岌岌可危，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。

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