美訂單強勁 桓達全年業績戰高

製程自動化感測器廠桓達（4549）大陸上海廠營運雖受4、5月封控影響而下滑，但受惠美國市場倍增，海外經銷商及台灣市場均成長，前三季EPS攀升至5.24元、前十月合併營收12.22億，雙雙改寫同期新高。法人預估，今年營收及獲利可望締造史上新高。

桓達第三季合併營收4.53億、認列匯兌收益一千多萬，EPS從去年同期1.85元增加至1.96元；前三季合併營收10.85億、本期淨利2.58億，EPS也由去年同期4.37元增加至5.24元，雙雙改寫同期新高。10月合併營收1.34億，年成長27.54％；前十月合併營收12.22億、年增幅20.2％。

桓達表示，客戶以基礎民生工業為主，疫情期間，部分產業投資觀望，今年半導體、水處理、飼料、食品及歐洲船舶等產業客戶訂單穩定，尤其美國頁岩油業訂單強勁。大陸上海廠4、5月配合當地政府防疫封控而停工，復工後，大陸市場受疫情影響而衰退的部分尚未恢復，今年估年減10％。

反觀東南亞去年疫情期間企業不敢投資，隨著今年疫情和緩，專案慢慢恢復，東南亞水處理、飼料及食品業客戶今年訂單成長，海外經銷商業績今年預估年成長20％，台灣市場預估年增7％～8％。

桓達指出，前十月出貨給美國頁岩油業客戶近4億，勝過去年出貨2.2億，年成長130％，創史上新高，目前美國市場在手訂單1億多元，今年美國出貨可達4.5億，締造歷史新高。