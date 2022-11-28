11月28日一分鐘強弱勢股
11月28日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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雷虎(8033)
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10.00
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與中華電信，搶攻無人機空中基地台系統商機，針對國防用途
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創源(4160)
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10.00
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為訊聯集團，與訊聯共同催生集團新公司「訊聯細胞智藥」
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茂矽(2342)
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9.99
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朋程收購茂矽持股，持股比例由原17.88%增加至30%
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眾達-KY(4977)
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9.97
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400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4量產
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華星光(4979)
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9.97
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美國業績穩健成長，市場期待12/6法說展望
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康控-KY(4943)
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9.94
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每股淨值低於3元，打入全額交割，進行減資救市
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燦星旅(2719)
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9.94
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口罩令逐步解除，入境管制也開放，觀光市場回溫
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寶一(8222)
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9.93
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俄烏戰爭持續，台股掀起國防、軍工股的熱絡題材
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和成(1810)
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9.92
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投入防彈等軍工產品及高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料
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精剛(1584)
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9.91
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主攻國防航太領域的鋼鐵廠，受惠軍工題材，資金搶進
製表：王淑以
11月28日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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天瀚(6225)
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9.66
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Q3 EPS-0.03元，連3季財務虧損，今年難轉盈
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合邦(6103)
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9.32
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Q3EPS為-0.01元，連四季財務陷入虧損
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昇華(4806)
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7.31
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會計師出具繼續經營能力有重大不確定性報告
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昶虹(2443)
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6.16
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10月營收152萬，年減56.09%，營運低迷
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隴華(2424)
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6.09
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Q3虧損，EPS-1.26元，無止血跡象，股價重挫
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愛山林(2540)
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5.64
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央行將持續升息、經濟衰退疑慮，房市緊縮，股價走跌
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嘉鋼(2067)
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5.05
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營運續虧，Q3 EPS-0.22元，為連5季虧損
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台積電(2330)
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3.51
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大客戶新單縮水，明年上半產能利用率跌勢擴大
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大江(8436)
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3.41
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大陸業績疲弱，10月營收年減3%，月減12.4%
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台塑化(6505)
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3.34
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國際油價持續下跌，恐影響第四季財報，持續虧損
製表：王淑以
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