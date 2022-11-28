11月28日一分鐘強弱勢股

11月28日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

雷虎(8033)

10.00

與中華電信，搶攻無人機空中基地台系統商機，針對國防用途

創源(4160)

10.00

為訊聯集團，與訊聯共同催生集團新公司「訊聯細胞智藥」

茂矽(2342)

9.99

朋程收購茂矽持股，持股比例由原17.88%增加至30%

眾達-KY(4977)

9.97

400G光收發模組QSFP-DD DR4/FR4量產

華星光(4979)

9.97

美國業績穩健成長，市場期待12/6法說展望

康控-KY(4943)

9.94

每股淨值低於3元，打入全額交割，進行減資救市

燦星旅(2719)

9.94

口罩令逐步解除，入境管制也開放，觀光市場回溫

寶一(8222)

9.93

俄烏戰爭持續，台股掀起國防、軍工股的熱絡題材

和成(1810)

9.92

投入防彈等軍工產品及高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料

精剛(1584)

9.91

主攻國防航太領域的鋼鐵廠，受惠軍工題材，資金搶進

製表：王淑以

11月28日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

天瀚(6225)

9.66

Q3 EPS-0.03元，連3季財務虧損，今年難轉盈

合邦(6103)

9.32

Q3EPS為-0.01元，連四季財務陷入虧損

昇華(4806)

7.31

會計師出具繼續經營能力有重大不確定性報告

昶虹(2443)

6.16

10月營收152萬，年減56.09%，營運低迷

隴華(2424)

6.09

Q3虧損，EPS-1.26元，無止血跡象，股價重挫

愛山林(2540)

5.64

央行將持續升息、經濟衰退疑慮，房市緊縮，股價走跌

嘉鋼(2067)

5.05

營運續虧，Q3 EPS-0.22元，為連5季虧損

台積電(2330)

3.51

大客戶新單縮水，明年上半產能利用率跌勢擴大

大江(8436)

3.41

大陸業績疲弱，10月營收年減3%，月減12.4%

台塑化(6505)

3.34

國際油價持續下跌，恐影響第四季財報，持續虧損

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組