11/28上市、櫃企業營運快報

今（11/28）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.大陸封控預期不會快速開放，加上通膨等因素，程泰(1583)、亞崴(1530)預期明年上半年營運持續偏淡，明年下半年才有可能回溫，目前訂單能見度都到明年第1季。

2.護國神山台積電赴美投資設廠引發各界關注，宏碁(2353)集團創辦人施振榮力挺台積電全球布局，他指出，台積電的核心基礎在台灣，未來也仍會繼續投資台灣，布局海外是進行區域性垂直分工，將有助台積電提升國際競爭力，長期並將為台灣創造更大的總價值。

3.中央大學台經中心今日公布，111年11月消費者信心比10月續降1.22點，消費者信心指數(CCI)總指數為60點，再創逾13年新低。

4.華碩(2357)繼去年與新竹臺大分院簽署合作備忘錄後，今天宣布將醫療語音進一步導入醫師門診、臨床護理、身體診察等場域，透過華碩研發的AI醫療語音模型、醫療語意分析，讓醫護人員與病人在自然互動中，同時完成結構化病歷，藉此簡化3成打字及紙本紀錄等行政負擔。

5.億光(2393)於2022年11月28日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告瑞眾及亮麗星有限公司所製造及販賣之燈泡、燈管、吸頂燈及崁燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告共請求損害賠償新台幣一億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

6.新唐(4919)旗下日本廠區NTCJ宣布，擬開始量產重定時晶片，瞄準高速傳輸趨勢，儘管第四季營運恐陷入調整，但進入明年第一季，隨著調整告一段落，新品陸續加入貢獻，可望帶應營運回溫。

7.鈊象(3293)今年累計前10月稅前盈餘55.34億元，直逼去年全年的57.03億元，全年獲利有望再創新高。總經理江順成認為，第四季跟上次法說會看法一樣，單季是相對不錯的一季，今年新平台上線後緩步貢獻營收及獲利，北美市場2023年可望持續穩定。

8.TrendForce研究指出，10月筆電面板出貨量1,350萬片，月減16.1％，年減45.0％，創下自2011年以來的出貨同期新低，整體第4季受到全球經濟不確定性以及整體供應鏈高庫存影響，筆電面板出貨將持續低迷，預估出貨量約4,170萬片，季減10.8％，年減45.9％。

展望第1季，儘管為傳統需求淡季，隨著品牌的面板庫存恢復健康水位，品牌對面板的購買量有望小幅回升，TrendForce預估，第1季筆電面板出貨量將季增3.5％，達4,320萬片，供需比約13％。

9.台灣自2018年正式成為高齡社會，「防老」觀念逐漸受到重視，2019年在宏碁(2353)創辦人施振榮引薦下，國立陽明交通大學與鈊象(3293)、彩得線上娛樂及智榮基金會共同啟動「遊戲防老」多年期的創新研究計畫，希望透過電玩遊戲軟體協助長者多動腦、多運動，進而活化腦部來翻轉老化與預防失智。

10.歲末將至，上班族最關心年終獎金，根據人力銀行最新調查，國內八成企業表示今年預計將會發放年終獎金，整體平均年終約1.23個月，較去年微增1.8天，創3年新高，但尚未回復到疫情前水準。