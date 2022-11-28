各國大「車」拚 專家看好這1檔轉機股

去（2021）年全球電動車銷售量創下歷史新高達到660萬輛，科技產業研究機構集邦科技（TrendForce）預估，明（2023）年新能源車全球出貨量將達年產1,450萬輛，可望突破月產百萬輛的里程碑；受惠各國電動車政策加持，今年第三季包括特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）、福特（Ford）、賓士（Benz）等都繳出亮眼成績單，惟特斯拉股價跌至兩年來低點，引發投資人熱議。

萬寶投顧分析師賴建承認為，特斯拉股價下修理由有三，一為執行長馬斯克（Elon Musk）入主推特（Twitter）之後，市場擔心馬斯克工作重心轉移；二為特斯拉近幾月來屢傳召修事件；三是中國大陸疫情升溫，出貨恐受阻，進而影響其獲利等，致使特斯拉股價寫下2020年11月20日以來低點。

台新投顧副總黃文清指出，今年來台股整體跌幅已大，包括電動車族群股都大跌，特斯拉股價強彈，有助於帶動台股電動車供應鏈股價反彈。國泰證期顧問處協理簡伯儀也表示，由於近來缺晶片的情況趨緩，近來特斯拉在中國大陸銷售和交付明顯增長，下半年整體銷售量比上半年成長，電動車為未來最重要成長產業，看好相關類股。

全球車廠競相推出電動車，研判特斯拉獨領風騷的日子將不復返，反而進入百花齊放境界，這對於台灣相關零組件將是一大利多，且鴻海（2317）、裕隆（2201）打造的MIH聯盟，推升台灣汽車產業登上國際舞台。此外，由鴻海、裕隆分別持股51％及49％的鴻華先進，拚下季登創新板，加上電動車訂購踴躍，配合年底集團作帳，裕隆將是成為多頭領航員。

裕隆受到受到新安東京防疫險理賠衝擊，呈現連兩季虧損，第二季每股虧損3.97元，第三季每股虧損0.13元，累計前三季每股虧損1.98元，惟隨著裕日車和納智捷新車年底前陸續上市，且裕日車轉投資中國逐漸轉好，同時新安東京第四季虧損可望收斂，研判第四季可轉虧轉盈；展望明（2023）年，除了沒有防疫險拖累外，在裕融（9941）、裕日車（2227）業績挹注下，及納智捷首款純電n⁷將上市，估計全年每股獲利上看6元以上之實力。

賴建承表示，MIH成員相當多，包括鴻海集團的臻鼎-KY（4958）與鴻準（2354）、台達電（2308）、東陽（1319）、瑞昱（2379）及台半（5425）等，其中臻鼎-KY前三季每股獲利已達10.04元，配合外資買盤加持，股價也站上所有均線，10日線不破有機會攻克6月高點122元，一旦突破將有啟動另一波攻勢之契機。

日前，美國最大汽車保險公司State Farm將於12月擴大AM（售後維修，After Market）碰撞零件賠付，除了今年6月在德州和奧克拉荷馬州營運外，規劃12月在美國其他39州展開作業，這將提升北美市場AM零配件採購量，台廠包括東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）等AM廠商可望受惠。至於網通晶片大廠瑞昱（2379），前三季每股獲利27.47元，布局車用乙太網路市場已有8年，並且已打進歐、美、日、中、韓等國際車廠生產鏈，外資及投信近期聯袂買超，股價也悄悄來到半線，壓回10日線將有支撐。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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