低軌衛星進入爆發期 大咖寵2網通尖兵

低軌道衛星於2022年起延續3~5年進入成長爆發期，相關概念股昇達科(3491)、啟碁(6285)都被點名為受惠概念股。啟碁過去的強項在於天線設計，墊高啟碁的競爭優勢，長線可望為啟碁營運帶來一部份正向貢獻，至於昇達科，目前低軌衛星相關認證產品項目已超過20多款，也看好明年低軌衛星成長上看6成。

低軌衛星的領先廠商SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon均為台灣網通廠商的客戶或潛在客戶，根據MIC提供之衛星產業資料指出，2022年預估量為2825顆，2025年至2027年合計量達7518顆，相當於每年發射數量2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年60~80萬座(具備運算功能之大型Gateway)以及數百萬座屋頂型地面接收站體與相關天線整合商機。

展望2023年，低軌衛星發射量可望隨成本下降而提升，衛星地面接收站體之相位是陣列天線設計有其難度，通訊用天線設計為波長的1/4~1/2，隨著傳播頻率愈高，天線長度愈短，在5G時代毫米波天線集成高頻率通訊、MIMO載波聚合多天線技術等，對天線、射頻前端設計、多工器件、濾波元件用量產生關鍵影響。啟碁過去的強項在於天線設計，低軌衛星地面接收站體天線強調，波束、快速追蹤天上衛星、快速轉向等難度，需要進行多次研發、測試也墊高了啟碁的競爭優勢。

法人表示，估計低軌道衛星之地面接收站商機，對於啟碁2022年營收貢獻介於5~10%之間，以啟碁初期滲透率5~10%估計，在低軌道衛星於2022年起延續3~5年進入成長爆發期，可望對於啟碁營運帶來一部份正向貢獻。

低軌市場主要客戶包括3大營運商SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon)以及4大系統設備商，昇達科為製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括地面站/使用者終端/衛星酬載之天線前端各式元件，認證產品項目已超過20多款，陸續量產及試產品項持續增加中，預計明年低軌衛星成長上看6成。

(時報資訊 王逸芯)