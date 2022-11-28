台股明年萬二至萬六震盪 富邦看好4族群

蕭乾祥：台股明年萬二至萬六震盪 看好4族群

2022年全球股市遭逢一連串的利空洗禮，自年初起美國通膨數據不斷上升，2月份爆發的俄烏戰爭，歐美央行開始升息，緊縮貨幣政策，中國上海防疫封城造成供應鏈中斷，以及中國大陸對台大規模軍演等一連串政經利空衝擊，股市指數自高點回落，下跌幅度達3成，到10月份才落底回穩。

展望2023年股市表現，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，產業庫存消化、企業獲利降溫及股市評價下修等調整因素在2023年可望逐漸和緩，股價再出現2022年的大跌走勢機率不高。然而在高物價、高利率及產業結構調整等趨勢限制之下，2023年股市將是處於區間震盪的橫向波動格局。投資策略上傾向跌深科技龍頭股、績優傳產藍籌股的平衡布局，輪動操作。

蕭乾祥表示，台灣過去兩年受惠於疫情造就的供應鏈失衡紅利，電子零組件(含半導體)出口大幅增加，科技業返台投資金額也帶動經濟快速增長。然而自今年起出口成長力道逐漸衰減，加上固定資產投資基期墊高，僅能倚賴疫情解封的民間消費回溫來支撐景氣，預期2023年台灣經濟長動能有限。

近兩年台灣上市企業獲利都突破4兆元，相較於疫情前的2兆元水準，明顯高出一截。展望2023年台灣上市企業獲利在全球科技產品市場終端買氣降溫，廠商庫存調整壓力增加的影響下，將會壓抑台灣上市企業的獲利成長動能，預期2023年台股上市企業獲利將會出現衰退壓力。

然而，台灣科技產業最強的競爭優勢仍在半導體製造產業，預估2023年台灣半導體製造業產值雖然增速放緩，但仍可望續創新高。尤其是台灣在半導體先進製程中居於領導地位。因此，受惠於半導體在科技產業乃至於全球製造業的重要性日益增加，台灣的半導體產業仍是長期投資布局不可或缺的重要核心。

蕭乾祥表示，過去幾年的台股加權指數本淨比區大約落在1.5-2.4的區間，然而面對全球貨幣政策緊縮、經濟景氣降溫，全球股市評價調整、台股企業獲利向下修正等多重因素，預測2023年台股加權指數本淨比將會落在1.5~2倍區間，換算指數則是落在12000~16000。選股方向上，看好半導體、電力儲能、電動車相關及績優傳產藍籌股四大族群，投資人可以針對這四大族群的績優個股輪動低接布局來回操作。

（時報資訊 任珮云）