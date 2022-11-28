抽中一張賺9.9萬 視陽蜜月首日飆漲近6成

矽水膠隱形眼鏡大廠視陽光學（6782）今（28）以每股168元掛牌上市，挾著明年營運成長動能強勁，早盤最高一度股價最高曾衝至267.5元，大漲逼近6成，蜜月行情甜滋滋。視陽先前舉辦公開申購，總計吸引約15萬人參與，中籤率只有1.26％，若以今日盤中高點計算，抽中一張可現賺9.9萬元，報酬率超過50％，實際獲利金額仍需看股價表現及賣出時間而定。

業績進入高速成長期的視陽，以矽水膠隱形眼鏡奠定營運利基；該公司前十月營收23.39億元，年成長更高達51.6％，前三季純益達4.93億元、EPS 9.02元，已賺贏去年全年，預期今年營收、獲利都可望改寫歷史新高。

視陽總部在桃園龜山，工廠設在馬來西亞檳城，共有二座廠房，總樓板1.6萬坪，一廠今年第三季月產能3,000萬片，預計第四季可達3,300萬片；二廠興建中，預計明年第二季月產能擴充500萬片，總產能將達3,800萬片，二座廠合計最大月產能為7,200萬片，可支應未來幾年需求。

據Fortune Business Insights調查報告，預估全球隱形眼鏡的市場規模將從2022年99.4億美元成長到2029年148億美元，年均複合成長率約5.9％。同時業界及消費者對於眼球健康意識抬頭，根據Contact Lens Spectrum的調查，2021年專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率達69％，顯示矽水膠材質蔚為市場主流。

李重儀表示，明年主要成長動能來自日本、大陸及歐洲，歐洲的全產品已到位，將從現在近視片延伸至散花及老花新品，目前老花已認證，客人陸續送樣，已有一個客人產品出來，預期明年第二季將上市，營收漸漸增加，兩至三年後貢獻營收將較明顯。

另外，視陽在日本透過併購from-eye後，擁自有品牌「Refrear」，滲透率約3至4成，大陸則不到1成，為拓展營運規模，目前日本子公司已在大陸設立分公司，將強化線上新興品牌。

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