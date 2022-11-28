禁空令、國安基金 護盤措施有望退場

股匯延續反彈力道，禁空令、國安基金有望循序退場。市場認為，不管金管會、財政部要不要跨年護盤，然就現實面來看，大選已經落幕，護盤的「政治壓力」降低，並且聯準會升息腳步將放緩，就是最大利多，推估兩大護盤措施將在農曆年前後結束階段性任務。

選前股匯齊揚，不過面對大選，兩大財金部會絲毫不敢大意，對於禁空令何時退場，金管會主委黃天牧本月中給了「目前還不到這個時間點」的答案，表示聯準會還會繼續升息，會持續觀察國際股市跟國內情況，且禁空令也才實施1個多月，會繼續留在市場上。

至於國安基金，財政部長蘇建榮先前表示，國安基金會否退場必須綜合考量，眼前有升息循環、美中科技戰、俄烏戰爭、中國大陸清零政策等不確定因素，將待下次例會討論。由於國安基金下次例會為明年1月，蘇建榮這番回應也等同暗示，國安基金將跨年護盤。

回顧過去，國安基金護盤時間長短不一，有時很短，2015年曾維持了8個多月，有的時候只有半年，先前也有1個月的。券商分析，隨著聯準會持續升息機率降低，外資有望重返亞洲新興市場，從近期美元指數陡降、亞股跟主要亞幣都有明顯升勢，資金已出現流動。

券商主管認為，大選之前，財金部會雖說不介入大選，但如果台股暴跌、台幣狂貶，難免影響投資人信心，就有可能成為「推倒執政黨選情的最後稻草」；如今已經選完，不管綠營選得怎麼樣，至少外界環境對股匯的負面影響確實淡化，如今得思考護盤措施退場。

券商主管分析，雖然禁空令、國安基金都能想退就退，但如果急著退，難免給投資人一選輸就翻臉的感受，故循序退場為佳，且以國安基金例會落在1月來看，不排除由金管會的禁空令先行取消，再由國安基金接續，完成這波因聯準會強勢升息的護盤階段性任務。

（中國時報 黃琮淵）