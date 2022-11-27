11/28盤前》車用報捷 這檔二極體有戲

台股今（11/28）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.繼瑞銀證券看好智慧機相關半導體供應鏈可望重新拉貨，摩根士丹利證券最新指出，PC用半導體庫存持續去化，明年第二季就會恢復正常水位，族群中唯二看好譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269），給予「優於大盤」投資評等，意味半導體族群迎雙喜臨門行情，將是地方大選後最吸睛族群。

2.九合一地方選舉結果由國民黨囊括多數地方首長席次，法人指出，選舉結果與先前民調預期相近，非突發性狀況，研判市場對選舉結果消化速度將偏快，盤勢將回歸基本面，關注基本面與內資年終作帳行情，短線指數突破萬五關卡後，年底有機會上看15,624點（波段反彈0.5滿足點）。

3.地方九合一大選落幕，面對民進黨大敗，外界關心台積電是否會將最新1奈米製程落腳竹科龍潭園區？行政院政委兼國科會主委吳政忠表示，竹科原本預計11月底前提送龍潭三期先導計畫，不會因選舉結果而改變，2023年8月會如期將龍科三期擴建計畫報行政院，全力爭取台積電1奈米進駐龍潭園區基地。

4.九合一大選於26日落幕，外界憂心多項選舉利多政策恐跳票，行政院官員表示「重大政策會持續推動」。由於12月底立法院本會期結束，執政黨規劃1月將加開臨時會，除趕審明年度中央政府總預算等三大預算案外，權證避險課稅的《證交稅條例》修正案將趕進度送出政院大門，另打炒房的平均地權條例修法，攸關政府對高房價不當炒作的指標，選後將被重新認真審視。

5.下一代PCIe Gen5伺服器平台話題逐漸發酵，繼AMD Genoa推出，市場預期明年初Intel Eagle Stream應該也不會跳票，據目前供應鏈狀況來看，相關零組件生產、出貨也都有小量動起來。

法人表示，伺服器短期雖有所調整，但整體來說終端需求不淡，鎖定伺服器升級趨勢不變，不論是升級至現有平台，或是等下一代PCIe Gen5，預期都有不錯的需求，樂觀看待PCB供應鏈如板廠金像電、博智、健鼎，ABF載板廠南電、欣興、景碩，以及材料供應商台光電、聯茂、金居等，明年將持續受惠。（閱讀全文）

6.韓國面板廠縮減LCD面板產能，LGD韓國境內LCD面板產線全面停產電視面板、廣州廠規劃5成產能轉作IT面板，明年電視面板出貨預估只有700萬片。三星顯示器明年也不再生產LCD面板，估計兩家韓國面板廠明年LCD電視面板出貨再減1,400萬片。韓國面板廠退出LCD電視面板，兩大韓國電視品牌也將釋出面板外購訂單，台灣面板雙虎喜迎轉單。

7.光學小尖兵掛牌熱潮到，伯特光（6859）、保勝光學（6517）順利趕上2022末班車，繼伯特光拍板於28日以每股102元上櫃掛牌，保勝光學也暫定於12月15日跟進接棒，有望為光學股再掀比價效應。

8.就年底作帳行情觀察，台新投顧副總黃文清及國泰證期顧問處經理蔡明翰建議貼著政府作多台股的心態操作。挑選本周五個交易日八大公股行庫及投信聯合買超的個股，依序有國泰金、聯發科、技嘉、台達電、中磊、中興電、昇銳、彩晶、瑞昱、致伸、日月光投控、旺宏、全新、大聯大、廣達等。

9.通膨降溫、升息趨緩，熱錢湧入新興市場，尋找賺錢機會，法人篩選生技股如合一（4743）、伺服器族群如台光電（2383）等16檔概念股，有望趁著財報空窗期，在股海撈金。

包括台光電、嘉澤、緯穎、合一、保瑞、台塑、台化、景碩、南電、瑞昱、智原、新唐、聯茂、長榮、裕民、慧洋-KY等，分屬伺服器族群、生技、ABF載板、IC設計、投信青睞及航運等不同題材，法人近一周買超，表現可期。

10.九合一選舉前盤勢震盪攻堅，櫃買指數站穩半年線上震盪走揚，櫃買市場獲法人連三日買超近50億元，其中上周法人主要買超榮剛（5009）、欣銓（3264）、合晶（6182）、振曜（6143）以及宏捷科（8086）等上櫃熱門股，本周走勢仍受到關注。

11.二極體廠台半（5425）營運傳捷報，最新開發車用MOSFET產品已經順利打入德國車用一級零組件大廠供應鏈，且另外一家歐系車用零組件及日系車用大廠最快有望在明年通過認證。法人表示，台半車用MOSFET新品在出貨放量後，將有望替明年營運帶來新成長動能。（閱讀全文）

12.中租-KY的前十月合併稅後純益新台幣232.9億元，已超越去年全年獲利，累計每股稅後純益（EPS）14.69元。若以營運地區別來看，台灣地區、大陸地區及東協地區，累計獲利分別較去年成長27％、4％及22％。

13.半導體測試介面廠雍智（6683）前三季獲利賺逾一個股本，每股純益11.97元，第四季雖然受到淡季影響，但隨著5G及WiFi 7、高效能運算（HPC）、車用晶片、智慧眼鏡及手表等新晶片開案源源不絕，雍智IC測試載板、IC老化測試載板、探針卡測試載板等接單暢旺，今年營運創下新高，明年會比今年好。

14.已成為亞太最具規模的台灣醫療科技展，本周四（12月1日）登場，今年除了2,065展位再創新高外，上百家東協醫院院長、英特爾、微軟、甲骨文等國際軟、硬體大廠來台「挖寶」，都是重頭戲。

生策會表示，科技、醫療、通路的戰略結盟，打造全球數位醫療轉型生態圈已儼然成形。

15.輔信科技（2405，原浩鑫）在轉型科技醫療，及旗下子公司暄達醫學訂單需求明朗帶動下，整體營運在總經、大環境不佳之際仍維穩獲利表現，前三季在應用電腦本業保持成長動能，加上受惠業外收益挹注，推升其累計前三季獲利翻倍、稅後每股純益0.23元，站2017年同期來高點。

16.今年大陸雙十一檔期電視銷售數量不如預期，但是65吋以上的大尺寸電視開紅盤，銷售尺寸放大、銷售面積相比去年同期增加10％。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，黑色星期五也是看到大尺寸電視出現破盤價，預期銷售面積也會明顯成長。隨著電視面板庫存去化，產能控制之下，預期12月、乃至明年第一季電視面板價格將維持平盤。

17.微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）在獲得聯發科入股後，正積極拓展智慧手機市場。業界傳出，鈺太針對智慧手機開發的新MEMS麥克風產品線，預計將可望在明年第一季開始小量出貨，在智慧手機新應用加持帶動下，使明年鈺太出貨力道更上一層樓。

18.國際美元指數11月初還位在113以上的高點，但因為美國通膨數據有感下滑，且聯準會（Fed）的11月會議紀錄鴿派占上風，美元指數大幅回落，至25日已重挫至105，同期間新台幣匯率從10月25日的今年最低點32.319元開始反彈，11月25日正式站上30元價位，若不再上演大逆轉，將有機會進一步挑戰2字頭。

19.雖然半導體生產鏈進入庫存調整，晶圓代工廠及封測廠均下修今、明兩年資本支出，但包括英飛凌、德州儀器、安森美等國際IDM廠仍繳出亮麗營運成績單，對明年展望維持樂觀，而欣銓（3264）明年資本支出預期平緩，但竹科龍潭廠及新加坡廠的擴產仍依計畫進行，為2024年後營運成長打下穩固基礎。

20.由於國際鎳價走高，鋼廠原料成本激增，加上市場庫存逐漸去化，有些下游廠商開始回補庫存，市場預期不銹鋼大廠燁聯（9957）、唐榮（2035）、華新（1605）等相關廠商，預計30日前開出的12月盤價看漲，有機會拉尾盤，但考量整體需求還是不強下，估計每公噸可能小漲新台幣2,000元上下，此舉為連續三個月漲價。

只要燁聯、唐榮及華新調漲產品價格，則下游燁興（2007）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、新光鋼（2031）及允強（2034）等相關鋼廠，可望受惠。

21.伴隨半導體、綠能布局需求活絡，俄烏戰爭帶動化肥、特殊氣體行情高漲，上品（4770）、晶呈科（4768）、三福化 （4755） 、材料-KY（4763）、東鹼（1708）、上緯投控（3708）等化工族群今年獲利報喜。明年因應經濟解封需求增溫，透過新產、新單質量雙軌開展，力拚延續高檔走堅能量。

22.選後不論內閣是否改組，工商團體負責人指出，企業界關心經濟情勢、國家政策方向，政府應從選舉結果，重新檢視政策是否應有所調整，而眼前企業界最為關切的課題為：優化國內投資環境、融入區域經貿整合，以及緩和兩岸關係。

23.櫃買中心表示，受到投資人多元化投資需求之驅動，ETN追蹤的標的指數範圍也越來越廣泛，截至111年10月底，計有13檔ETN在櫃買市場掛牌交易，追蹤之指數類型相當豐富，除有市值型股價指數及債券指數外，也有廣受投資人青睞的主題型指數。

24.地緣政治緊張，帶動全球軍工商機誘人，空軍採購新型高教機-勇鷹號，將逐年汰換機齡老舊AT-3高教機及F-5部訓機，漢翔（2634）第四季計劃交付三架勇鷹號，明年交機17架；無人機業的經緯航太（8495），已進軍馬來西亞農業無人機市場，還計劃跨足土耳其及非洲無人機新興市場搶市。

此外，雷虎科技（8033）的無人機，搭配中華電信，搶攻無人機空中基地台系統商機，目前公司計畫重點，將繼續研發新型無人機，及申請經濟部科專計畫，藉以擴大無人機營運規模。

25.疫情紅利退去、消費性電子拚命去庫存，今年受到衝擊的業者不少，不過伺服器在一片保守的市場氛圍中，需求相對有撐，不少PCB廠也將積極搶攻伺服器商機。

資策會MIC日前預估，2023年全球筆電、平板、桌機、手機等產品將陷入衰退，唯獨伺服器受惠雲端應用需求，2022年全球出貨1,362萬台、成長4.9％，2023年規模達到1,432萬台、成長5.2％，為逆勢成長的產品。

26.中國河南鄭州爆發疫情，鴻海富士康鄭州廠也遭到池魚之殃，隨之衍生的員工抗議事件日前雖已落幕，但為固椿，鴻海富士康鄭州廠再下血本，針對即將到來的12月及明年元月推出激勵政策，還特別在明年元月份奉上「新年大禮包」，來動之以「財」。

27.中華電信5G建設超前，原訂年底1.6萬座5G基地台建設目標，已提前於11月達標。

據了解，台台併、遠亞併若經公平會及NCC核准，新台灣大、及新遠傳的網路覆蓋將大幅增加，牽動電信三雄展開新一輪網路覆蓋競賽，中華電信近日再向愛立信採購15.26億元設備，除擴充5G網路，也著手擴建VoLTE網路建設。

28.美為確保競爭優勢向中國擴大晶片管制，對市場造成衝擊，惟台灣半導體製造供應鏈在國際具關鍵地位，人力與技術基礎厚實，台廠在晶圓製造先進製程環節也保持領先。

證交所表示，上季掛牌的兆豐台灣晶圓製造（00913）ETF聚焦半導體產業中游，選股條件同時考量公司治理與財務表現，第四季以來逐步走穩回升，25日股價收在15.39元。

29.年初以來陸股出現較長時間調整，近期出現實質性好轉和改善，包括防疫政策優化調整、房企支持政策和海外通脹預期改善，延續反彈走勢，優化疫情防控及房地產平穩健康發展，兩大政策支撐陸股逐步好轉，觀察關鍵在基本面修復力度，後市有望更上層樓，帶動大中華基金績效表現。

30.美國通膨回落，聯準會升息幅度預計放緩，大量資金湧入資本市場，在台掛牌的ETF也獲得買盤進駐。原型ETF近一周發行張數增加千張以上的就有21檔，其中，債券ETF高達13檔，占比超過6成。細看這13檔受到買盤青睞的債券ETF，會發現皆為長天期美元債，且多為高評級公司債。

B.利空因子：

1.股、債、匯三市場今年每月都是「大風大浪」，新台幣兌美元到25日已升破31元，單月升值逾1.3元，壽險業國外投資恐已出現逾千億元的匯兌損失，極可能創六年多來單月最大匯損，雖然帳上有約3,000億元的外匯準備金，最多應可沖抵500多億元的損失，但11月壽險業極可能出現近四年單月最大虧損。

2.大陸新一波新冠疫情快速蔓延，26日新增感染者接近4萬人，再創新高。在疫情緊繃之下，地方政府收緊防疫措施，但過嚴的封控措施不斷激發民怨，各地頻傳抗議活動。為了釐清防疫方針，大陸官媒27日大幅宣傳國務院優化防疫二十措施，強調嚴禁隨意封控、長時間不解封。

3.去年全球科技業因疫情期間網路服務需求爆量而大發利市，推動那斯達克指數創下歷史新高，不料一年後風雲變色。高通膨及經濟惡化使科技股慘跌，那斯達克成份股市值總和在過去一年內蒸發7.4兆美元。

4.央行將在12月15日召開理監事會議，外界仍普遍預期央行這次應會照往例升半碼（0.125個百分點），大型行庫內部評估，目前首購族利率已從1.81％起跳、二房族的利率則自2.1％起算，倘若接下來央行明年再繼續升息，一旦首購族或二房族的房貸利率拉高至2.5％，屆時恐怕會對房市帶來相當大的衝擊。

5.原物料漲價再加上日圓貶值讓日本企業愈來愈不堪成本負荷，已有將近四分之一企業預定明年商品漲價，卻只有6％的企業預定為員工加薪，估計明年日本人生活更難過。

6.受累於經濟走下坡、衰退風險逼進，企業界合併與併購案件急速萎縮，進而影響華爾街今年業績，預料銀行今年底發放給員工的獎金比去年大幅縮水，部分職位的縮減幅度可能多達四成。

7.九合一選舉26日正式落幕，選舉不確定因素消弭，加上接近年關，建商看好旺季買氣可望回溫，新案公開計畫蠢蠢欲動，雙北就有千億規模以上新案積極布局，將一路暖身到明年農曆年後。

8.儘管經濟前景黯淡拉低原油價格跌至接近今年低點，但由於歐洲決定與俄羅斯能源分道揚鑣，導致石油運輸航線重新調整，各港口之間石油海運成本大增，進而帶動能源價格漲勢。

9.大陸疫情升溫，工業企業效益恢復仍面臨較大壓力。大陸統計局27日公布，今年前十個月，大陸工業企業利潤降幅進一步擴大至年減3％，不僅較前九月降幅2.3％增大，更創2020年1至8月以來之最。其中，台港澳外商利潤年減7.6％。

10.今年最後一場升息大戲12月15日登場，近來放出鴿聲的聯準會（Fed），當天凌晨發布利率決議後，下午中央銀行年終第四季理監事聯席會議緊接著舉行，無縫接軌做出最妥適的政策因應，市場預料將四度升息、幅度半碼（1碼是0.25個百分點），重貼現率上揚至1.75％，維持「緊縮到年底」的基調。

11.中美貿易和科技的摩擦持續延燒，中國於24～25日在瑞士日內瓦舉行的世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會上，劍指美國近期推出的「通膨削減法案」，批評其中包括多項貿易歧視性和扭曲性補貼措施，且擾亂全球半導體產業鏈和供應鏈。

12.三原因讓大型壽險放緩國外投資速度。六大壽險公司約還有逾新台幣3,900億元國外投資額度（不含國際板債券），但台美利差持續擴大，加碼投資恐讓明年增加的避險成本，吃掉債券利息；二美元保單近期解約較多，美元現金部位亦吃緊，沒有多餘現金可投資；三部分公司投資國際板債，已近滿水位，大型壽險公司近期加碼國外債將「減速」。（中性看待）

13.歐盟課徵碳稅將上路，減少碳足跡成為工具機業爭取訂單的利器。友嘉集團、台中精機、東台、永進及上銀集團等大廠進入備戰，透過增加使用綠電、減少生產製程碳排量，計畫在明年3月登場的台北國際工具機展秀出新開發減少碳排的新機台或零件搶單。

業者指出，歐盟提出「碳邊境調整機制」，預計明年先針對未來銷往歐盟的高耗能產品收取碳關稅，2026年全面生效。（中性看待）

14.iPhone Pro ／Pro Max台灣到貨量近來大幅降低，外傳受到代工廠富士康鄭州廠員工暴動影響，台灣也因為到貨量大幅降低，整體手機買氣受到壓抑。

15.2022年景氣急凍，衝擊各類裝置的高階應用，不過Micro LED陣營今年仍掀起募資狂潮，合計各大陣營今年引進大股東、自辦增資或是上市籌資累計狂奔逾150億元，成為不景氣之下的最大亮點。

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