大摩唱旺2檔PC半導體 「這檔」嚴重超跌

繼瑞銀證券看好智慧機相關半導體供應鏈可望重新拉貨，摩根士丹利證券最新指出，PC用半導體庫存持續去化，明年第二季就會恢復正常水位，族群中唯二看好譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269），給予「優於大盤」投資評等，意味半導體族群迎雙喜臨門行情，將是地方大選後最吸睛族群。

摩根士丹利證券指出，雖然PC的終端需求還是相當掙扎，然必須注意，PC半導體相關個股的股價通常與庫存天數相關，基於本季的晶圓訂單削減，且可望延續到明年首季，大摩判斷，PC半導體自明年第一季起，庫存天數就會開始明顯下降，同時，通路庫存目前高於新冠疫情前平均值約16％，為健康水位。

資金搶進補漲高價股

譜瑞-KY、祥碩均曾貴為千金股一員，股價卻從去年底的2,000元以上開始大幅回檔，最多修正到僅剩574元與546元，股價目前仍處低檔區，出現波段打底反彈跡象。

值得注意的是，國際資金最近開始回補持股，過去五個交易日分別累計買超譜瑞-KY、祥碩各495張與220張，隨大摩提出PC半導體庫存調整即將告段落，有助刺激更多青睞半導體資金進駐落後補漲高價股。

回顧摩根士丹利證券於10月初時，重新審視科技類股與半導體族群基本面，當時發現PC明年上半年出貨年增率將有所改善，加上市場預期極低，以及譜瑞-KY自2024年起將有營運新動能挹注，研判股價已嚴重超跌。

摩根士丹利將譜瑞-KY列為PC半導體投資首選，認為第四季受iOS客戶季節性因素影響，營運會面臨下滑，但進入明年第一季後需求仍健康，也就是說，譜瑞-KY明年首季營收就會趨穩定。大摩建議旗下客戶，如遇股價拉回時都是加碼時機。

摩根士丹利、瑞信證券對譜瑞-KY合理股價預期是825元與880元。

祥碩有望回歸千金股

祥碩則獲同步獲得摩根士丹利、摩根大通證券正向看待後市，前者賦予818元股價預期，摩根大通給出的推測合理股價更高達1,000元，看好祥碩回歸千金地位。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，儘管祥碩遭遇產業去庫存逆風，但其經營管理階層仍對中長期成長潛力抱持信心。摩根大通研判，受惠產業補庫存與USB4新品循環，祥碩明年第二季營收就可望見到強勁季增。