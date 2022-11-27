回歸基本面 土洋聯手攻萬五 看好族群曝光

九合一地方選舉結果由國民黨囊括多數地方首長席次，法人指出，選舉結果與先前民調預期相近，非突發性狀況，研判市場對選舉結果消化速度將偏快，盤勢將回歸基本面，關注基本面與內資年終作帳行情，短線指數突破萬五關卡後，年底有機會上看15,624點（波段反彈0.5滿足點）。

之前外資法人對九合一選舉討論度不高，主因是總統、國會等執政不因選舉結果改變，反而外部通膨、聯準會（Fed）升息、地緣政治風險等，對股市潛在影響程度更重要，像里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧，近期也是從終端需求層面與市場情緒來討論台股反彈，不涉及選舉變數。

康和證券投資總監廖繼弘指出，G20後，中國和美國及歐盟關係有所改善，連帶也降低台海危機，此次九合一大選，如原本市場預期（執政黨北台灣大敗），對股市的影響應是中性，不會改變中期多頭行情腳步，短期指數先在半年線到萬五關卡震盪，而隨季線後續扣低有機會與月線黃金交叉，將強化中期反彈力道。

第一金投顧董事長陳奕光表示，選舉結果塵埃落定，市場回歸基本面，看好新台幣走升、國際資金回補台股、持續四軋（軋空手、融券、借券及T50反1）等利多，加以台積電美國亞利桑那州新廠12月6日盛大上機典禮，外資可望持續買超，將帶動指數攻堅萬五，後續上方壓力區在15,624點（波段反彈0.5滿足點）到年線15,914點，且集團與投信等年底作帳，年底前指數將挑戰15,624點，明年元月再攻年線。

中信投顧總經理陳豊丰也認為，如同美國期中選舉後美股短暫慶祝行情，隨後就回歸基本面，九合一選後台股也將如此，獲利展望前景較佳個股可望有所表現，基本面不佳個股將面臨修正。

觀察國際資金、投信11月以來動向，外資月初迄今大買1,690億元，一改年初以來大賣超台股；投信則持續加碼169億元，延續前十個月買超2,541億元氣勢。外資圈人士剖析，由外資、投信11月以來同站買方，合計加碼逾1,800億元來看，台股近期反彈主要得益於土洋法人聯手貢獻，帶動加權指數本月以來大漲14％，更瞄準反攻萬五大關。

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