外資連3周買超 集中火力重押這3檔

台股周線連四紅、全周指數漲273點。外資單周再買超約241.6億元，為連三周買超；外資全周買超集中在金控及晶圓代工二線股，買超最多前三檔為永豐金（2890）、中鋼（2002）、元大金（2885），賣超友達（2409）及鴻海（2317）最多。

上周五（11月25日）類股輪動快速，新台幣匯價持續大升，台股盤中指數一度突破14,800點、最高達14,835點，創近兩個半月以來新高，但在大型電子權值股普遍休兵，由航運以及中小型電子題材股領軍，終場台股收跌5.49點、成為14,778.51點、成交值2,308.77億元。

台股本月可望以大漲逾1,500點作收。11月至今，外資買超近1,690億元，11月將是2022年外資首月呈現買超。

外資全周買超分布傳產、金融、電子股，買超永豐金74,169張居個股之首，買超中鋼近5萬張居次，買超元大金（2885）4.96萬張為前三大個股，買超第四名為新光金（2888）35,055張，買超第五為聯電（2303）32,662張，並買超兆豐金（2886）、力積電（6770）、中信金（2891）、臺企銀（2834）各為2.5萬張至2.1萬張。

外資全周賣超「T50反1」達58,331張，可看出做多的態勢。賣超個股除了賣超友達（2409）及鴻海（2317）各5.2萬張及3.7萬張，賣超金控玉山金（2884）1.8萬張，也賣超群創（3481）逾1.5萬張。另賣超台泥（1101）1.2萬張；賣超中磊（5388）、中興電（1513）各逾8,000張。

投信單周僅買超17.56億元，也是以回補金控股最為積極，買超最多前三檔為開發金（2883）、中信金、國泰金（2882），第四名為買超中鋼。

投信全周也是以回補金控股最為積極，買超開發金3萬張最多，買超中信金、國泰金各逾1.3萬張，買超中鋼逾1.1萬張，買超南亞（1303）逾1萬張；買超兆豐金9,622張，買超元大金（2885）逾6,300張，也買超低基期的電子股宏碁（2353）、新唐（4919）、南亞科（2408）均逾5,000張。

投信單周賣超漲多的華新（1605）4萬張居首，賣超傳產的統一（1216）2.3萬張，台泥（1101）1.27萬張居前三大賣超個股。賣超電子股的群創、英業達（2356）、光寶科（2301）均逾1.2萬張，賣超永豐金逾1萬張與外資對作。另賣超傳產之遠東新（1402）逾1萬張；賣超鴻海9,507張，賣超仁寶（2324）8,566張。

（時報資訊 沈培華）

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