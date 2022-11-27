選後首周台股展望 法人看好類股出列

上周台股震盪攻堅行情，指數站穩半年線上且周K線連四紅。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：蘋果供應鏈、網通股、金融股、汽車電子及零組件股、觀光股、伺服器股、紡纖股、橡膠股等，研判本周指數將在14,450～15,200點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.資金回流，新台幣升值，有利台股資金動能。

2.美國通膨降緩，緩升息預期，有利風險性商品市場。

3.台股評價仍偏低。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.終端需求疲弱，持續面臨庫存調整。

2.美國經濟衰退預期升溫。

3.FED再釋出鷹訊，影響全球金融市場波動。

國票投顧：指數區間14,400～14,900點

上周台股各類股強弱有別，以生技醫療類指數上漲5.62％最強勢，光電類指數下跌1.17％最弱勢。國票投顧預期九合一選舉後首周指數在14,400～14,900點區間震盪，看好五大題材類股，包含：矽智財股、安控股、網通股、生技股、航空股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.FOMC會議紀要釋出升息放緩的鴿派氛圍，有助提振市場信心。

2.時序漸近年底，集團以及投信作帳行情可望逐漸增溫。

3.25日大盤融資餘額1,639.25億元，仍維持1,650億元以下的偏低水位，現階段籌碼相對穩定。

國票投顧另提醒注意三項國內外利空因素：

1.台灣九合一選舉11/26結束後，政府護盤力道或將減弱，恐加重短線調節壓力。

2.歐美及中國將公布製造業PMI，美國還將公布非農就業數據，增添國際股市震盪風險。

3.MSCI權重調整將於11月30日生效，當日最後一盤恐出現較大波動。

延伸閱讀

資金要回來了？台股衝萬五大利多全解析

台股選後行情分析 投顧:回歸經濟數據與基本面