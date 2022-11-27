台股挑戰萬五 聚焦2關鍵

上周外資持續回補買超效應，支撐台股震盪走堅站上半年線，周K線連四紅，隨26日九合一選舉後，盤勢將回歸基本面，指數挑戰萬五整數關卡，市場關注法人後續動向、權值股走勢。

25日九合一選舉前最後交易日台股橫盤整理小跌5.49點，由於外資感恩節淡出，當日外資淨賣超0.8億元，本土兩法人方面，投信買超11.21億元，自營商則賣超58.26億元，當日法人合計賣超44.89億元。

上周的三大法人合計買超165.45億元，其中外資周買超241.55億元，投信周買超17.57億元，自營商周賣超93.72億元。11月來到25日之三大法人合計買超1,493.48億元，主要是外資回補累計買超1,690.11億元，投信累計買超169.60億元，自營商則累計賣超365.85億元。

但上周外資在期貨市場減持多單，25日外資的台指期未平倉餘額降為4,750口，較前周18日的1萬2,591口，周減持多單7,841口。

九合一選後，市場回歸基本面，時序本周為11月底，11月來反彈行情已使得指數累計大漲1,828點（14.12％），月線篤定中止連兩黑收紅，同期間櫃買指數累計漲幅12.14％，月線也同樣將可中止連兩黑收紅。接續12月初持續關注外資是否持續回補買超、投信作帳、以及自營商是否中止賣超轉買等，也牽動台股上攻萬五資金動能。

其次，台積電為首的權值股走勢，攸關指數能否突破及站穩萬五；檢視上周法人合計賣超台積電2,670張，其中外資周賣超1,583張，近三日外資台積電操作，分別是23日賣超5,072張、24日買超1.05萬張、25日賣超3,964張，台積電股價收高498元，500元關卡近在咫尺。其他如金融股、貨櫃三雄等權值股走勢，也受關注。