運價空頭何時休？低接航運買點呼之欲出

最新一期上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）連續23周下跌，周跌5.89％，跌幅見收斂，來到1,229.9點，值得注意的是，遠東至歐洲線跌幅從前周的20.7％，跌幅也縮小到6.1％，美東、地中海線持續下修逾百美元，顯見在運力已「供過於求」，搶貨殺價填艙壓力仍大。

本土投顧認為，貨櫃股估淡季至少持續到明年3月，明年貨櫃三雄獲利將大衰退；業內人士則表示，歐洲線運價接近成本價，船商減班自救，在不願削價競爭下，運價跌幅減少，惟後續走勢仍須視供需而定。

貨櫃一哥長榮（2603）上周五（25）股價收跌至160.5元，仍力守長短均線以上，且外資、投信上周5個交易日皆買超，總計三大法人單周買超2.41萬張，而外資同步加碼陽明（2609）、萬海（2615）達三個交易日，雙雙站上季線。

本土投顧指出，貨櫃市況需求走弱，運價難漲易跌，股價不易強過大盤，予以中立建議，貨櫃股獲利將大衰退，甚至有虧損疑慮；有資深股市分析師持樂觀看法，認為與電子股相比，航運漲幅已落後，投資價值浮現，可納入投資口袋名單。

中國大陸年終趕出貨，農曆年前貨量會多一點，運價有機會上漲，且市場傳出歐洲線運價可望率先落底的利多消息激勵下，攬貨業者看好年前止跌，「運價差不多到底了」，跌幅有限。

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（旺得富理財網 黃順德）

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