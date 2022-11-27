外資猛買投信跟 3檔金融股擁認錯回補行情

外資持續回補台股，11月累計買超金額高達57.3億美元，改寫2007年以來新高，推升台股加權指數攻克半年線，而自第三季開始，慘遭外資血洗的金融股也重獲青睞，外資11月初開始回補永豐金（2890）、新光金（2888）、元大金（2885）、開發金（2883）等，投信近周也敲進金融股。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，電子股第三季財報高峰已過，接下來主要將以國內金控法說為主，對指數影響較小，再者，台股選舉結果於周末塵埃落定，亦有助於穩定整體投資情緒，多頭氣勢延續機率大。

據統計，外資近一周買超前10大個股中，金融股就占6檔，包括永豐金（2890）74,169張、元大金（2885）49,655張、新光金（2888）35,055張、兆豐金（2886）25,295張、中信金（2891）21,181張、臺企銀（2834）21,038張等。

投信跟進外資腳步，單周買超火力集中金融股，包括開發金（2883）30,239張、中信金（2891）13,597張、國泰金（2882）13,496張、兆豐金（2886）9,622張、元大金（2885）6,312張等；內外資有志一同，回補元大金、兆豐金、中信金。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

13檔超跌有作夢行情 法人出招賣了又買

3大藍贏概念股拚謝票行情 1類股要小心

巴菲特、橋水、老虎基金都捧著錢搶進台積電 這些大咖到底打什麼算盤？

資金要回來了？台股衝萬五大利多全解析

16檔雙低一高股凍蒜 專家曝買盤下一個目標