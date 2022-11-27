巴菲特橋水等大咖錢進台積 打什麼算盤？

過去十個交易日以來，最讓台灣投資人振奮的消息，莫過於巴菲特的波克夏大幅加碼台積電的新聞。事實上，投資台積電的不只有巴菲特的波克夏，知名的對沖基金橋水，老虎基金，甚至亞洲投資人最忌憚的「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）都開始投資台積電，但還是以巴菲特的入場最讓市場驚異。

首先依過去波克夏的操作慣性，這種一次超過30億美元的大規模投資，勢必是由巴菲特自己做最後拍板。然而對市場而言，大規模買進科技股對於巴菲特的投資邏輯「實屬少見」。因為巴菲特已經快6年沒投資科技企業，上一次買的是蘋果。蘋果手機熱賣，是看得到摸得到的產品，雖然是科技產業，但是已經變成如刮鬍刀、可樂一般的大家日常必需用品。

然而買進台積電，一家專業的晶圓代工廠，製造的東西是你平時摸不到、看不到，甚至感覺不出台積電製造和非台積電製造的差異，那為什麼巴菲特敢在台積電今年股價已經下跌40％以上，在全世界的外資分析師、甚至台灣很多投資專家，紛紛規勸投資人遠離台積電避免地緣政治風險的時候，巴菲特敢勇於進場投資？以過去巴菲特投資風格，意味著他對台積電未來深具信心。那巴菲特到底買台積電什麼呢？

事實上，巴菲特主要買台積電兩樣東西：第一是人類未來生活的重要元素，其二是台灣科技製造業的韌性。

以前人類生命三要素：陽光、空氣、水。1970年石油產業崛起後，人類生活開始跟石油產業產生強烈鍵結，生活中的「衣、住、行」都離不開石油。人類生活變成四大要素：陽光、空氣、水和石油。然而在5G/AI興起後，生活中的輔具，從手機、手錶、電動車、萬物聯網都離不開半導體，生活也開始跟半導體產業產生強烈鍵結。

半導體需求以等比級數增加，人類生活將從三要素變成五要素：陽光、空氣、水、石油與半導體。所以巴菲特看台積電，台積電不只是製造晶片而已，更是人類生活要素的最重要提供者。每個人都要用，每個人的用量都會越來越大，每個人都離不開它。這樣「非用不可」需求，才是巴菲特投資台積電的最重要考量。

巴菲特對台積電的投資，也驗證了我們一直以來的看法：全世界的製造業，尤其是台灣的製造業，過去20年價值是被低估的，尤其是中國大陸以政府補貼的力量向全世界輸出通縮的同時，也拉低了全世界製造業的價值。然而當中美貿易戰，製造業回歸到各憑本事，而非靠政府補助過活的製造業新常態下，台灣製造業的能量將重新被評估與衡量。尤其是像高端半導體製造這一個區塊，除台灣之外，全世界很難找得到聰明又任勞任怨的工程師，波克夏加碼台積電正是印證了這樣的看法。

其實台灣高科技製造業經過過去40年的淬鍊，製造功力與製造彈性已經達到爐火純青的地步。至於地緣政治問題，這也不是台灣供應鏈第一次面對這個課題。一開始台灣科技業進軍大陸是美國授意，因為美國要拉抬中國經濟，所以要求台灣科技廠配合去中國設廠。現在中美翻臉，美國要求台廠往印度等國家設廠。基本上只要在科技業時間夠久的人，都知道這些歷史，也對台灣科技產業供應鏈的彈性有信心。

事實上，台灣企業基本面良好，體質健全，台灣企業主經營彈性高，面對全球巨大變局，反而是台商的一大機會。這樣的機會竟然被外資錯誤解讀成風險，簡直是滑天下之大稽，台灣投資人要對台灣的護國神山有信心才是。借用10月17日工商協進會理事長吳東亮面對媒體追問時，直言「台積電哪有這麼便宜的時候」。大道至簡，誠哉斯言。

（文／台新金控首席經濟學家 李鎮宇）

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