13檔超跌有作夢行情 法人出招賣了又買

市場預期，選舉過後股市將延續多頭行情、再戰萬五，專家指出，盤面個股呈輪漲格局，不少個股因股價跌深、本益比低估或利空出盡等，吸引法人由賣轉買，25日轉進開發金、玉晶光等13檔，或為換手再戰高峰、或為拚反彈，但皆為資金聚焦，均值得留意。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，據統計，加權指數在近7年來的總統、市長大選後一季，往往能持續多頭行情，至選後半年、一年更是繳出百分百正報酬。從美股今年選後續揚的例子來看，選舉過後有利於股市表現，加上台股今年來回檔10個月之久，11月以來外資反手開始積極回補，然金額僅有今年賣超的一成水準，一旦法人資金持續回流，將帶動台股這波反彈行情持續。

永豐中小基金經理人張珈維表示，今年以來，不論電子或傳產類股，修正幅度都在2成上下，目前具題材性或前瞻性的標的產業也不少，讓接下來的作夢行情機會大增。操作上可關注如IP、網通、伺服器、車用、綠能、化合物半導體相關類股，並尋找超跌個股為加碼標的，不過在終端利率不確定性仍高下，股市維持震盪格局看待，投資人須謹慎操作。

觀察盤面上法人25日由賣轉買、換手再戰標的，包括開發金、玉晶光、台半、奇鋐、中信金、致伸、穩懋、和大、宏捷科、光罩、啟碁、大學光、振曜等，24日賣超0.03億～1.95億元，但25日隨即回補0.08億～9.90億元，資金聚焦操作，值得留意。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也指出，外資11月持續回補台股，預料選後台股將由集團股、產業龍頭領軍，可望先有一波紅包行情。

延伸閱讀

3大藍贏概念股拚謝票行情 1類股要小心

巴菲特、橋水、老虎基金都捧著錢搶進台積電 這些大咖到底打什麼算盤？

資金要回來了？台股衝萬五大利多全解析

16檔雙低一高股凍蒜 專家曝買盤下一個目標