3大藍贏概念股拚謝票行情 1類股要小心

九合一大選「藍天再現」，國民黨大幅勝出。法人認為，最直接影響將是兩岸關係可望趨向和緩，短線將有利於中概、觀光及營建等「藍贏概念股」表態上攻，可望上演謝票行情。

「百里侯決戰」26日落幕，在野黨取得多數席次，扣除未進行投票選舉的嘉義市外，各縣市地方首長共有13位由藍營候選人當選，綠營僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣，翻轉藍綠生態。

分析師錢冠州認為，從選舉結果來看，執政黨此次並未完全取得勝利，由在野黨拿下多數席次，將形成互相制衡的力量，相對較不容易出現過度偏鋒的情況，預料兩岸關係可望趨向和緩，可望替台股帶來正面效應。

一般而言，地方首長選舉往往是兩年後總統大選的前哨戰，更是執政黨與在野黨對於民心掌握的指標一戰，在藍營取得勝利的情況下，市場預期對於中概股、觀光股、營建股等較有激勵作用，可望挾帶「謝票行情」氣勢，股價表態上攻。

此外，倫飛也被市場視為是藍贏概念股的指標之一，在市場資金積極追捧之下，今年以來股價飆漲549.73％。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，此次投票結果執政黨失利，綠營席次減少，後續關注護盤力道在選後是否有出現減弱的跡象，其次，扮演護盤重要指標的半導體族群因波段大漲，短線也可能面臨壓力，

另法人提醒，近期生技族群扮演多頭指標，不過26日已有部分高檔獲利了結賣壓浮現，並可能受到九合一選舉綠營大敗的利空影響，進一步加重市場調節力道。

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