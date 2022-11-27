資金要回來了？台股衝萬五大利多全解析

九合一大選投票結果出爐，法人分析，短線選舉不確定因素消除，有望激勵觀望買盤進場布局，有利多方醞釀向上攻擊量能。且以往年經驗來看，選後一周、一個月、兩個月上漲機率高，搭配國際市場利空逐漸淡化，台股漲勢續航可期。

每四年一次的九合一地方選舉26日登場，牽動台灣政治板塊，以往選後台股行情表現，更是股民高度關注焦點。值得一提的是，今年是大盤首次在萬點之上迎接慶祝行情，後續指數表現倍受市場矚目。

玉山投顧研究部協理湯麒國指出，台股近期強勁反彈，且有九合一選舉影響，使得部分買盤呈現觀望，成交量能略顯不足。但在選舉不確定因素結束，有機會帶動資金回籠，以及國際股市偏多，大盤季線可望翻揚，有助波段漲勢延續，搭配年底集團作帳行情、財報空窗期、周KD交叉向上等正向因素，多方將有機會挑戰15,000點以上關卡位置。

台股25日小跌5點，收在14,778點，盤中高點14,835點仍續創本波段新高。雖然期間指數累計已經上漲達2,206點，漲幅約17.5％，但目前並未見到任何轉弱的現象，看好大盤選後首周可望延續之前經驗，呈現上漲走勢。

凱基投顧分析，根據1989年以來地方首長選舉前後大盤表現觀察，選後一周、選後一個月與選後兩個月，大盤都只有出現過一次下跌。尤其自1993年以來，縣市長選舉後一周大盤表現均呈現上漲。

對於九合一選舉執政黨大敗，也引發市場擔憂是否將導致國安基金退場，進而衝擊台股表現。分析師錢冠州認為，國安基金進出動作主要是看國際環境跟外資動向，加上以目前的情況也尚未到完全解套的階段，研判不會受地方選舉結果影響。

此外，觀察今年以來大舉衝擊台股的三大下跌因素，包括經濟衰退、俄烏戰爭及通膨高漲。其中，美國EPS成長可望在今年第四季至第一季落底，在Fed強力升息之下，通膨將開始明確放緩，而俄烏戰爭雖然仍在持續，但並未進一步惡化，國際利空已逐步鈍化，對台股表現不必太悲觀，選後慶祝行情有機會一路延續到年底。

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