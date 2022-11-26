電動車供應鏈回神 分析師點名4集團

特斯拉（Tesla）獲華爾街分析師喊買，帶動電動車及電動車充電供應鏈回神，除AES-KY、飛宏、台半、中興電、士電等10檔25日股價亮眼，分析師也點名裕隆、鴻海、華新、台塑等4大集團，除聚焦電動車及新能源儲能系統，年底還有集團作帳行情可期。

特斯拉今年股價腰斬，隨跌深之後，華爾街分析師喊話股價已跌得夠多，大摩給出330美元目標價，電動車概念股再成市場焦點。

統計25日電動車及電動車電池、電動車充電樁等概念股表現亮眼，AES-KY、飛宏、台半、裕隆、精星、中興電、康普、順德、士電及美琪瑪等10檔價量齊揚，尤其AES-KY今年來EPS逐季上揚。

台新投顧副總黃文清指出，今年台股整體跌幅已大，包括電動車族群股都大跌，特斯拉股價強彈，有助帶動台股電動車供應鏈股價反彈。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，近來晶片短缺情況趨緩，近來特斯拉在大陸銷售和交付明顯增長，下半年整體銷售量優於上半年，看好相關類股。

摩爾投顧分析師陳昆仁則是點名裕隆、鴻海、華新與台塑等4大老牌集團，共通點是同時看好未來電動車及新能源儲能系統，並積極轉型。例如裕隆與鴻海的MIH聯盟合作，開發納智捷N7純電休旅車，預購2.5萬輛，明年第4季量產，後年交車。

華新則投資電池用鎳金屬與儲能設備等，冰鎳廠及發電廠即將進入量產；台塑集團旗下台塑新智能，在彰濱工業區設置5GWh（50億瓦時）的磷酸鋰鐵電池芯廠，切入儲能系統，金額逾160億元。

陳昆仁也提醒，年底集團作帳是每年必定上演的大戲，還要配合當前的熱門題材與趨勢，產業方向要得到法人及市場認同，才有機會在年底時，讓買盤加持，拉出一波作帳和作夢行情。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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