長榮賺翻 本益比僅1倍 2原因讓小股民心寒

根據《財訊》報導，運力排名全球第6大航商的長榮海運，除了擁有產業界的影響力，在台股歷史上，無論是股價漲幅、估值計算、或者是股東維權，都有一個特別的存在。目前卻僅有1倍的本益比，離奇的估值已攤在陽光下，唯一有機會改變的，是股東以行動來維護自身權益，要求長榮合理分配疫情3年天外飛來的「意外橫財」—這本就屬於股東應得的利潤。

長榮從2020年7月11元起漲，2021年7月飆到最高233元，1年漲幅高達20倍，再到2022年9月減資前的80元，跌幅高達65%，股價大漲大跌後，以減資後股本211億元計算的前3季EPS（每股稅後純益）為143.8元，假設全年賺150元，目前股價就差不多150元，本益比僅1倍，竟然沒有追價力道。

現金怎麼分配 公司說了算

《財訊》報導指出，長榮每股淨值達254元，股價淨值比0.6，第3季底的現金及約當現金高達3,918億元，相當於每股現金達到185元。

長榮股價為何「便宜」至此？其一是對景氣悲觀預期；其二，帳上雖坐擁大量現金，但到底明年會分給股東？或是公司慢慢花掉？市場並不清楚。「股東權益放在公司，現金決策權在自己，分給員工大家感謝你，分給股東就什麼都沒了」，一位上市公司董事長私下透露真心話。

疫情暴發戶 小股東難分享

然而，《財訊》分析，「股東權益對於大、小股東的意義不同」，曾任上市公司董事、對公司治理有實戰經驗的資深投資人說，以長榮為例，近3年大賺5,000多億元，減資收縮股本，大量現金留在公司，經營者可隨意處置，而小股東看得到吃不到，是造成股價低迷的最大原因；因此，經營者是否願意將這筆意外之財與股東分享，是股價表現的關鍵因素。台灣的公司治理，一向「只求防弊、不求興利」，對於股東權益的合理運用避而不談，讓公司保留極大的裁量權，才是真正傷害了股東權益。

長榮在疫情期間的高獲利本就是異常。若以疫情前10年、2010年至2019年的EPS，最高為2010年的4.94元（主因金融海嘯使2009年虧損3.22元）、最低為2016年的負1.88元，平均為0.24元，簡單還原減資後的平均EPS為0.6元；同期間每年現金股利發放率僅6.3%；同期每年平均每股現金股利為0.13元，還原減資後為0.325元。結論是，若以正常的長榮10年平均獲利來看，可說是小賺，至少不賠，但是現金股利配發率很低。

文章來源：財訊雙週刊

（中時新聞網 編輯 邱怡萱；財訊雙週刊 郭庭昱）

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