作夢行情 長榮、聯電等16檔獲內外資齊買

據歷史經驗，11月至隔年3月之間，即第四季財報公布前，有一大段財報空窗期，市場常出現一波作夢行情，有利推升股市，以擁業績題材者為主；包括長榮（2603）、聯電（2303）等16檔，今年前十月營收持續年增，本周獲內外資齊買，選後有望趁勢續彈。

台股25日在選前觀望氣氛濃厚下小跌5.49點，收在14,778點，但大盤自10月25日低點12,666點反彈至今，已漲逾2,000點。群益投信表示，今年來俄烏戰事、能源問題、升息加劇、通膨疑慮、外資持續賣超等利空影響，台股深受打壓，但近期急速反彈、漲勢凌人，預期縣市長選舉後，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面。

永豐台灣ESG永續優質ETF基金經理人張怡琳則表示，自第三季財報公布後至第四季財報公布，財報空窗期將近四個月，在財報數字尚未明朗前，業績題材豐富的產業，相對吸引資金進駐，股價易有表現。

盤面上有包括長榮、聯電、台達電、日月光投控、大立光、藥華藥、台光電、合一、奇鋐、嘉澤、裕民、啟碁、光罩、亞德客-KY、晶華、振曜等16檔，今年前十月營收持續年成長，幅度1.02％以上，甚至有高達18.26倍，本周獲外資、投信齊買，三大法人周買超2.15億～37.36億元不等，籌碼面優勢十足。

長榮列名單之首，與裕民同為航運股吸引買盤注意。法人表示，航運股今年前三季獲利仍大幅成長，除了本益比（PE）偏低外，明年配息仍可觀，不少個股現金殖利率可望落在10％～20％以上，即使明年獲利有衰退之虞，但仍將在一定水準之上，擄獲中長線投資人目光。

台達電近期獲美系外資重申「加碼」評等，也指其本益比明顯遭低估，並看好其數據中心、電動車零組件雙業務題材優異，預期營收動能可一路持續至明年上半年，其中，電動車事業明年對營收的貢獻，可望破15億美元，營收占比大於1成。