台股選後再戰萬五 杜金龍曝4多空關鍵位置

九合一地方大選登場前夕，台股25日小跌5點，收在14,778點，不過根據過往經驗，1993年以來縣市長選後一周大盤均呈上漲，配合年底作帳、作夢行情，大盤站上萬五不是夢，法人也指出未來四個多空關鍵位置。

過往選後因不確定因素消除，伴隨慶祝行情發酵，上漲概率偏高，凱基投顧統計1989年以來縣市長選舉前後大盤表現，選後一周、選後一個月與選後兩個月，大盤都只有出現過一次下跌；今年恰逢美國升息循環接近尾聲，外資回補，及投信拚作年底績效，加權指數25日盤中再創14,835點波段高點，惟選前題材股獲利回吐，以及美股24日因感恩節休市，終場大盤由紅轉小黑。

籌碼面上，外資25日因感恩節休假關係，買賣差額不足1億元，由內資接手多頭大旗，不只投信買超11.21億元，官股券商更大買117.7億元，創下今年第四高。其中台積電做為官股券商25日買超王，股價上漲0.4％，持續向500元叩關，加權指數自12,629點反彈以來，幾乎一半漲點皆由台積電貢獻，截至25日止，共計221個交易日，台積電與大盤走勢分歧的天數僅占11.76％，可謂「成也台積電、敗也台積電」。

然而台積電在「股神」巴菲特加持下，配合美國亞利桑那州廠預計12月6日首批機台設備到廠利多，股價扶搖直上，也為台股吃下定心丸。隨著萬五已到觸手可及的範圍內，資深分析師杜金龍指出，指數到年線前將有四個重要多空關鍵位置，包含圓形底測量等幅距離15,173點、8月17日起跌點15,475點、累計最大跌點5,990點反彈0.5位置15,624點，以及最後的年線15,914點。

富邦投顧董事長蕭乾祥同樣認為，台股11月反彈大漲衝上半年線，九合一選舉後，短線漲多雖將增加指數劇烈震盪機率，但考量盤面類股輪動人氣不墜、歷年指數在年底到隔年春節前後的上漲機率偏高，預期大盤年底前仍有機會震盪向上攻萬五關卡。

蕭乾祥表示，前兩周由台積電領軍的權值股大漲過後，漲幅相對落後的中小型股也有機會接棒輪動；具法人加碼、技術指標續揚以及轉機題材股，應可脫穎而出接棒。