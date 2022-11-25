11月25日一分鐘強弱勢股
11月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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嘉裕(1417)
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10.00
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多角化經營，國軍業務及複合式餐飲事業布局成效逐漸顯現
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杭特(3297)
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10.00
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NDAA加速歐美安控產品「去中化」趨勢，轉單商機浮現
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AES-KY(6781)
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9.99
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特斯拉股價上演絕地大反彈，帶動周邊概念股同步表態
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利機(3444)
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9.98
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今年EPS拚賺逾半個股本、年度新高，明年持續開拓自有產品
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圓剛(2417)
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9.95
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搭上四年一度的世足賽熱潮，帶量拉出長紅，站上200日均線
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一詮(2486)
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9.92
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融資減、外資挺，開盤不到一小時即攻上漲停鎖至收盤
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光鼎(6226)
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9.71
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跨足功率器件封裝，並擴大印度市場布局，明年營運看俏
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華擎(3515)
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9.64
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伺服器業務穩健成長，2023年出貨量可能年增達雙位數
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穎崴(6515)
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9.51
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法人預估全年營收將挑戰50億元，力拚賺近三個股本
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飛宏(2457)
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8.88
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充電樁Q4出貨量維持高檔，且明年有機會呈現翻倍增長
製表：柯宗沅
11月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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保瑞(6472)
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9.96
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選舉概念股在選前最後一日買盤落袋為安、實現獲利了結
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雷虎(8033)
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9.52
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多空連日交戰，空軍略勝一籌，股價跌破10日線支撐
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晶心科(6533)
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7.40
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通過國際車規認證，但在高檔整理過程遭土洋法人聯手做空
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泰福-KY(6541)
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7.13
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擬減資彌補虧損，減資比率達66.67％，預計明年首季完成
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北極星藥業-KY(6550)
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6.79
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未能如願站穩年線，遭特定券商分點大量賣出，一路殺低
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長聖(6712)
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6.16
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自結今年前10個月稅後純益為1.02億元，年減逾六成
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晶豪科(3006)
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5.59
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Q3認列晶圓代工長約違約金後，Q4已開始減少投片量
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耀登(3138)
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5.34
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外資單日轉賣229張，季線得而復失，5日、10日線同步跌破
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旭富(4119)
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5.06
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選前題材股獲利回吐，早盤向下跳空1.2元，回測5日線
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芯鼎(6695)
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4.97
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短線漲多，技術指標KD值高檔過熱，遇半年線順勢拉回
製表：柯宗沅
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