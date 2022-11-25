11月25日一分鐘強弱勢股

11月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

嘉裕(1417)

10.00

多角化經營，國軍業務及複合式餐飲事業布局成效逐漸顯現

杭特(3297)

10.00

NDAA加速歐美安控產品「去中化」趨勢，轉單商機浮現

AES-KY(6781)

9.99

特斯拉股價上演絕地大反彈，帶動周邊概念股同步表態

利機(3444)

9.98

今年EPS拚賺逾半個股本、年度新高，明年持續開拓自有產品

圓剛(2417)

9.95

搭上四年一度的世足賽熱潮，帶量拉出長紅，站上200日均線

一詮(2486)

9.92

融資減、外資挺，開盤不到一小時即攻上漲停鎖至收盤

光鼎(6226)

9.71

跨足功率器件封裝，並擴大印度市場布局，明年營運看俏

華擎(3515)

9.64

伺服器業務穩健成長，2023年出貨量可能年增達雙位數

穎崴(6515)

9.51

法人預估全年營收將挑戰50億元，力拚賺近三個股本

飛宏(2457)

8.88

充電樁Q4出貨量維持高檔，且明年有機會呈現翻倍增長

製表：柯宗沅

11月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

保瑞(6472)

9.96

選舉概念股在選前最後一日買盤落袋為安、實現獲利了結

雷虎(8033)

9.52

多空連日交戰，空軍略勝一籌，股價跌破10日線支撐

晶心科(6533)

7.40

通過國際車規認證，但在高檔整理過程遭土洋法人聯手做空

泰福-KY(6541)

7.13

擬減資彌補虧損，減資比率達66.67％，預計明年首季完成

北極星藥業-KY(6550)

6.79

未能如願站穩年線，遭特定券商分點大量賣出，一路殺低

長聖(6712)

6.16

自結今年前10個月稅後純益為1.02億元，年減逾六成

晶豪科(3006)

5.59

Q3認列晶圓代工長約違約金後，Q4已開始減少投片量

耀登(3138)

5.34

外資單日轉賣229張，季線得而復失，5日、10日線同步跌破

旭富(4119)

5.06

選前題材股獲利回吐，早盤向下跳空1.2元，回測5日線

芯鼎(6695)

4.97

短線漲多，技術指標KD值高檔過熱，遇半年線順勢拉回

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組