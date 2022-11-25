11/25盤中熱門焦點股

今（11/25）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）積極布局氫能 中興電強勢

中興電（1513）周五開高之後，欲小不易，迄上午9：24的市價暫報58.1元，上漲4.12%，早盤最高價一度觸及59.2元，表現不錯。

中興電布局氫能產業多年，日前與台苯簽署合作意向書，啟動工業餘氫發電。中興電董事長江義福表示，第一座2MW電廠預計明年底前在台苯高雄廠內完成，2024年建置10餘座氫電廠，總裝置容量20MW，2024年餘氫發電目標占營收比重將突破兩位數。

另外，中興電董事長江義福表示，台電預計10年強化電網韌性計畫，千億元商機的加持，中興電今年台電新增GIS（氣體絕緣開關設備）訂單160多億元，整體在手訂單230億元，2025年前營收及獲利呈成長趨勢，看好營運向上趨勢，可延續至2030年。

中興電指出，國發會公布2030年淨零碳排路徑圈，提出氫能上看9％～12％，經濟部也成立氫能推動小組，拓展各領域氫能應用，聚焦鋼鐵及石化等產業、移動載具及發電三大範疇。台苯是國內工業製程產出最大餘氫的企業，目前90％作鍋爐燃料，若能轉用為餘氫發電，發電功率可達10MW以上，既可減碳符合企業ESG準則，又可解決5000KW以上用電大戶裝設10％再生能源需求。

江義福表示，中興電在氫能源領域耕耘15年，將以粗氫提純系統、氫能發電系統與智慧微電網系統，結合台苯產出的餘氫發電，導入企業碳盤查及二氧化碳捕捉再利用，中興電提供技術、台苯提供餘氫原料，雙方共同建立新型商業模式，加速推動2050年淨零減排。

江義福表示，餘氫發電是全球用氫發電最快的方式，台苯將提供土地，中興電負責打造餘氫發電廠，雙方共同發展工業餘氫發電，中興電預計明年底前在台苯高雄廠建置首座餘氫發電廠，2024年將建置10座餘氫電廠。

此外，中興電發展燃料電池多年，也看好氫能源機車未來前景，開發三輪及四輪低功率氫燃料電池汽機車，明年可望進入量產階段，鎖定印度市場，二輪氫能機車預計年底完成設計完成，未來將拓展東南亞市場。（工商時報 沈美幸、數位編輯）

（2）業績谷底已過 技嘉、微星展笑顏

板卡廠持續調整庫存，第三季業績可望落底。法人指出，儘管輝達RTX 40系列顯卡上市後買氣有限，但卻有助30系列庫存去化加速，明年銷售回升可期，加上主板有英特爾新平台問市，換機潮啟動，將有利微星（2377）、技嘉（2376）等營運逐步走揚。

微星第三季營收386億元，季減20％，年減26％，下滑較多主因新舊產品交接及存貨調整。不過，第四季可望受惠新品上市，估計營收將較上季成長，業績谷底已過。整體來看，預期本波庫存調整將至明年首季。

技嘉第二季營運擺脫谷底，板卡清庫存成效顯現、並陸續啟動新品週期帶動下，營收呈現逐月回升，第三季季增逾6％、以241億元創下歷年同期次高。第四季NVIDIA新品亮相，顯示卡出貨動能可望回復，長期則看好技嘉在Tier 2 資料中心發展前景。

法人看好，技嘉近年伺服器業務比重多持穩15％～20％，去年度其伺服器營收已首度突破200億元創高後，今年雖因戰爭、一度下修成長增幅，不過仍估將以雙位數年增力道續刷新紀錄。(工商時報 陳昱光、數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.光鼎(6226)：進軍功率封裝器件，明年營收看俏，急拉漲停開趴，挺進季線。

2.一詮(2486)：昨獲外資翻多買超1740張，盤初急拉觸頂，攻克20元。

3.AES-KY(6781)：高單價UPS鋰電池占比提高，毛利率上升，外資進場推高股價勁揚逾8%。

4.柏文(8462)：今明年展店15家據點，異業合作新招搶客，股價觸及漲停。

5.穎崴(6515)：法人估全年營收挑戰50億元，拚賺近三個股本，早盤放量觸及漲停427.5元。

6.華擎(3515)：營運逐近回溫，明年正成長可期，今早多頭信心回籠，直奔漲停並收復5日線。

7.台積電(2330)：昨外資回補買超10576張，為外資買超金額第一，但近500關反壓增強，盤初開低2元，盤中翻紅攻上497元。

8.第一銅(2009)：昨期銅上漲36美元，加上外資回補買超200張，盤初股價強漲近5%、躍過5日線，坐上鋼鐵人氣王。

9.新鋼(2032)：外資連兩日買超，帶動盤初股價急漲逾3%，一舉收回5日線、季線。

10.中鴻(2014)：12月盤價全面持平，昨外資回補買超976張，盤初股價續漲約2%，收復5日線。

11.裕隆(2201)：技術面呈多頭排列，加上投信買超不停歇、昨外資大舉回補買超4747張，盤初股價續漲近3%，60關在望。

12.中磊(5388)：明年出貨看旺，一度挾量勁揚3.5%，觸及季線。

13.M31(6643)：看好先進製程比重持續成長，外資按讚重申「優於大盤表現」評等，聞訊攀揚3%，再衝天價545元。

14.合一(4743)：政策利多護體，選前多方表態，帶量衝高3%，挺進300元逾2個月高價。

15.振曜(6143)：電子書旺季到，今年營收、獲利拚向上，晨盤翻揚大漲5%，改寫5年半高價。

16.正崴(2392)：明年營收拚千億，毛利率穩在今年高檔，量能增溫，跳空漲3%，接近10/11前高。

17.四維航(5608)：法人買超支持籌碼面，續強走高近4%，步步邁向季線。

18.帆宣(6196)：市況旺，逾600億訂單在握，再創反彈高點127.5元。

19.華新(1605)：外資昨回補逾1.2萬張，早盤挾量漲約2%、站回10線。

20.高力(8996)：三大法人昨擴大買超2377張，今早買盤跟進，放量續漲3.6%，股價改寫前高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）2023營運回溫 精測臉色紅潤

半導體測試介面廠中華精測（6510）今開高之後，無畏盤勢震盪，持穩登高，迄上午10：04的市價暫報479元，大漲6.44%，表現出色。

精測日前在法說會上，總經理黃水可透露，今年第四季合併營收預估將低於第三季，但可達第二季水準，全年合併營收應可維持成長。明年展望部分，第一季營運將最辛苦但可望觸底，第二季合併營收及毛利率有望回升。黃水可看好明年探針卡出貨暢旺並明顯貢獻營收，營收占比可望超越去年寫下的4成紀錄。

中華精測同時介紹全新128晶粒大面積、微間距、高低溫測試的探針卡解決方案，透過自有材料研究，除了應用於強調微縮演進的先進製程晶圓測試之外，亦符合成熟製程的新型車用晶片在嚴苛的高低溫環境進行最佳化測試。另方面，中華精測純測試載板製作Gerber專案需求持續增溫，有效降低淡季效應帶來的衝擊。

黃水可表示，Gerber專案原為因應自身設計需求建置，意外接獲車用在內的二個客戶訂單，若沒有此需求填補，今年營收成長將相當辛苦。雖然Gerber專案的毛利相對較低，但淨利並不差，等其他應用需求恢復後，中華精測毛利率就會回升，並成為未來打入車用晶片測試介面市場的敲門磚。

對於第四季及明年展望，黃水可表示，目前產業大環境十分嚴峻，所幸中華精測在Gerber專案需求持續增溫，預期第四季營收表現仍能接近第二季水準，全年營收將較去年維持個位數百分比成長。明年上半年來看，全球市況預期仍然低迷，第一季營運將最為辛苦，但根據現階段掌握狀況，預期第二季營運應可回升。(工商時報 涂志豪)

（5）外資連4買 圓剛勁彈

圓剛(2417)本周獲外資連續4個交易日買超，股價向上突破周線、月線和季線。圓剛一早開盤拉高漲半根停板。

圓剛集團包括圓剛和圓展(3669)，今年2家公司產品雙雙獲得第31屆台灣精品金質獎肯定，也是本屆唯一獲得兩座金質獎的集團企業；圓剛獲獎產品為雙鏡頭網路攝影機PW313D，而圓展獲獎產品為醫療級PTZ攝影機AVer MD330U系列。

圓剛科技、圓展科技董事長郭重松表示:圓剛的產品在國內外經常獲獎，但台灣精品金質獎是非常難拿的獎項，獲獎的產品一定是評審肯定的精品中的金品。今年圓剛、圓展兩家公司同時獲得此項殊榮，是對我們集團的肯定，更是我們的驕傲。我們將會繼續以臺灣研發、臺灣製造及臺灣品牌的堅持，持續為消費者與企業用戶打造不斷創新的最佳視訊方案。

圓剛獲獎的PW313D雙鏡頭網路攝影機，不同於一般市面上的單鏡頭網路攝影機，以其獨特雙鏡頭配置，整合實物投影機與視訊攝影，提供子母畫面、虛擬背景、梯形校正等功能，適用於視訊會議、線上授課和網紅直播，同時鏡頭也具備隱私保護功能，近日於台灣教育科技展展出時廣受好評。

本屆圓剛集團除贏得兩項金質獎外，同時也獲得五項精品獎，分別是圓剛的PW515 4K UHD自動對焦AI網路攝影機、BA311創作者多功能支架與圓展出品的教學用自動追蹤攝影機AVer DL10、4K雙鏡頭視訊攝影機AVer CAM550和4K視訊會議系統AVer VB342 Pro。

圓展獲獎的MD330U系列是一款適用遠距會診、手術室直播和遠距巡房等使用情境的醫療級攝影機，透過即時的聲音、影像傳輸，提升醫、病、親之間的溝通效率。最特別的是MD330U系列擁有業界首創、可拆卸的手持式鏡頭，解決現有攝影機無法清楚拍攝病人患部的痛點，協助優化遠距預判患者病情的效率。（時報資訊 任珮云）