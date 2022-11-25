擠掉北極星 美時為什麼成新一代生技飆股?

在當沖作手瘋搶、本土投顧看好、外資買盤進駐等3大誘因下，美時近來成新一代生技飆股，昨（24）日再奔漲停，創239元天價。法人分析，今年堪稱是台灣製藥公司獲利起飛元年，藥華藥、美時陸續上市重磅藥物，新藥股後市值得留意，自然吸引法人買盤提前卡位。

美時主要受惠毛利率逾7成的血癌用藥Lenalidomide在美上市，前10月稅後純益26.96億元，年增126％，EPS8.41元創高，加上本土投顧出具報告喊進，外資也呈連6買，吸引當沖作手進場瘋搶，不僅單日當沖張數飆逾萬張，成交金額更曾暴衝至台股第一。

本土投顧喊進的主因，是看好營收貢獻逐年增加，預估美時市占率以每年2.5％的成長率增加，明年獲利有機會挑戰2個股本，預期2025全美市占率近10％，並給予「買進」投資評等，目標價353元。

除了美時之外，本波新藥股續成生技扛壩子，包括台耀、合一、藥華藥、永日、太景*-KY、晶碩、中天、大江、創源、順藥、大學光、逸達等12檔，日成交量逾500張，其中美時、台耀、合一、藥華藥等4家，更獲法人周買逾千張。

本土大型投顧指出，製藥業與景氣關係度低，人口老化、新藥上市為製藥產業成長驅動因子，預估全球製藥市場將從2022年的1.4兆美元，成長至2027年的1.8兆美元，2022~2027年年複合成長率為4.5％。

其中，癌症為最大且成長最快的治療領域，預估全球癌症用藥市場2022~2026年年複合成長率為10.4％，也帶動癌症免疫療法蓬勃發展，以及生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）需求及生物相似藥商機。

另有法人樂觀認為，生技股題材多元，除藥華藥、美時陸續上市重磅藥物，先前已授權合作新藥開發案，也有臨床試驗進行及解盲、藥證申請等里程碑進展，點名智擎、逸達、台康生、合一等4家，不僅可認列開發里程碑金收入，隨新藥取證上市，研發費用也可望降低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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