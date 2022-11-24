Fed放鴿 台股匯高歌

美國聯準會（Fed）會議紀錄「放鴿」，美債殖利率、美元指數回落，感恩節前夕美股四大指數全面收紅，外資回流帶動台股24日股匯雙升，新台幣狂升近2角、挑戰30元大關，加權指數也飆漲175點，突破14,700點關卡、收最高14,784點，再創本波反彈新高，重返萬五近在咫尺。

美國聯準會（Fed）23日公布11月1-2日會議紀錄，從經濟擴張減速、就業市場略為鬆弛、金融環境緊縮、房市等對利率敏感的部門活動放緩，Fed官員看到抗通膨有初步進展。因此絕大多數決策者判定，放慢升息步伐很快會被視為適當之舉，在連續四度升息3碼後，12月例會將升息幅度減為2碼的預期，進一步被強化。

受美股四大指數收紅激勵，台股24日大漲175.46點、漲幅1.2％，收在最高點14,784點，再創逾兩個月新高，順利突破14,700點關卡，連三日站穩於半年線之上；櫃買指數也收紅，上漲1.19％，收186.54點，齊創反彈新高。大盤成交量能也回溫，重返2千億元之上，達2,210.42億元，刷新本周新高。

大盤急拉，權王「神龍擺尾」攻不可沒，台積電尾盤逾3千張買單湧進，股價收上最高496元，貨櫃三雄、車用電子、軍工類股也貢獻良多；而美債殖利率大幅回落、外資買盤歸隊，高價股也嗨翻，股價逾500元個股全面收紅。

三大法人合計買超244.18億元，外資續買233.03億元，11月來已累計回補1,690.9億元，扮演多方信心指標；投信也敲進14.93億元，自營商則仍小幅調節3.94億元，連五日賣超62.16億元；官股券商則逢高調節48.75億元。

美股24日感恩節休市，台股選前最後交易日將擺脫美股干擾，不過，26日適逢國內九合一地方大選，統計過去八次地方性選舉前台股走勢，選前一日股市下跌機率高達75％，法人認為，選前盤勢「沉澱降溫」機率高。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，投信今年操作乏善可陳，上半年投信大幅加碼持股成本約對應在指數「萬七」上下，下半年則在14,300點～14,500點間，投信在加碼部位甫解套下，年底順勢作帳機率大增，預估選後台股仍可望延續反彈走勢，朝「萬五」叩關。

展望後市，元富投顧副總經理鄭文賢分析，投資人仍須留意12月13日美國11月消費者物價指數（CPI）、12月13日至14日的利率會議結果，若能釋放較鴿派訊息，將有利股市漲勢延續時間拉長。

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