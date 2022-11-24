10月證券劃撥餘額 跌破3兆元大關

中央銀行公布10月金融情況，證券劃撥存款餘額跌破3兆元大關，來到2兆9,766億元，月減897億元，尤其旬平均數月減達1,174億元、創12年8個月以來最大減幅，顯示台股殺紅眼失守「萬三」（13,000點），散戶維持退場觀望，但央行官員指出，月底顯現最壞情況已過，11月以來自然人戶（散戶）陸續歸隊。

根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額10月續減，反應股市一路下殺，散戶維持退場的態度，從餘額的旬平均數來看，月減1,174億元，更創下12年8個月以來最大，先前更大的月減數為2007年11月的1,287億元，及2010年2月的1,273億元，當時分別是受到全球金融海嘯及歐債危機的衝擊。

但央行官員指出，台股10月底已開始回升，尤其進入11月之後，自然人戶的趨勢已完全不同，預期將有明顯的回轉。統計10月自然人戶在台股集中市場的占比大減至52.7％、創五年九個月以來新低，與去年7月時的74.4％高點相比，大幅下滑達21.7個百分點之多，即11月占比應會明顯回升。

觀察證券劃撥存款餘額餘額在去年5月首度站上3兆元大關、創歷史新高，接著共持續12個月均在3兆元之上，至今年5月跌破3兆元，6月延續減少趨勢，7月發放現金股利效應，餘額爆增1,713億元重返3兆元之上，8月再增1,209億元、重返歷史最高，但9月開始股市狂殺而反轉大減，10月仍維持減少的方向不變，若如央行官員預期，11月應可重返3兆元大關以上的水準。

央行統計並顯示，台股10月股價指數月平均重跌1,223點之譜，來到13,107點、創2年新低，日平均成交值續跌至1,777億元、同為2年新低，月底融資餘額減少198億元至2,183億元、也是2年新低，反應這波股市狂殺血流成河，但跌得愈深反彈空間也更大，11月以來至24日累計已衝天式飆漲1,834點。

外資10月仍大幅賣超台股949億元，但較9月賣超1,685億元大幅趨緩，主要是月底一波回頭後，使得當月外國人新台幣存款餘額也不減反增14億元，餘額來到2,530億元，年增率則再降至3.75％。但央行官員認為，國內資金環境維持充足不變，且一向在活期及定期性存款間靈活移動，即資金動能無虞。

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