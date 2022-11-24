金融存股還是賺價差? 達人看好這幾檔翻身

美國聯準會（Fed）升息減壓，台股今（24）日一路走高，金融股延續多頭行情，金融保險指數連4彈，其中中再保（2851）漲逾2％，兆豐金（2886）、華南金（2880）、新產（2850）、統一證（2855）、富邦金（2881）、玉山金（2884）、華票（2820）、安泰銀（2849）等漲幅也在2％以上。

金融股連日走揚，存股投資人股價、股息兩頭賺；投資專家指出，金融股股息殖利率約4％、5％，若是加上發放股票股利，整體殖利率更上看6％、7％以上，惟金融股不能一概而論，金融三業泛指銀行、證券、保險（含壽險、產險），銀行類股分成純銀行及銀行型金控，金控又可再分類為銀行型金控、壽險型金控。

在升息循環之下，保險與證券相對易受影響，主要是升息衝擊股債評價，而保險業投資部位逾6成是債券，證券業則面臨股市量縮的手續費減少，至於銀行業可能因利差擴大，資金成本變貴壓抑需求，獲利恐不如市場的預期，因此全體金控今（2330）年前10月合計賺3,297.55億元，月減高達37.49％。

金融業今年遭遇史上最猛進的升息，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、南山人壽（5874）等壽險型金控，因債券價值大跌，受創最深；不過，存股達人認為，「銀行股適合長期存股，壽險、證券股可做價差」，未來可以期待的是壽險業，債市歷經罕見大空頭之後，轉折點浮現，價格隨著利率調降大幅上漲，壽險金控的資本利得可期待。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

延伸閱讀

外資大掃5檔金融股 連四買這檔4.6萬張

金融大軍蓄勢補漲？外資狂敲2檔逾萬張

金融high 是最後一棒?內外資1動作洩風向

金融股明年配息恐縮水 法人看好這檔錢景